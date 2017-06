WM-Qualifikation Spanien auf Kurs, Österreich vom Ziel weit entfernt

Die Ex-Weltmeister Italien und Spanien haben in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 Siege gefeiert. Die Iberer gewannen in Skopje 2:1 (2:0) gegen Mazedonien, Italien bezwang zu Hause Liechtenstein 5:0 (1:0).

Damit sind die beiden Teams in der Gruppe G weiter punktgleich, Spanien führt die Tabelle wegen des besseren Torverhältnisses an. Anfang September kommt es in Madrid zum direkten Duell. Spanien ging durch David Silva (15. Minute) und Diego Costa (27.) zunächst in Führung, Stefan Ristovski gelang der Anschlusstreffer (66.). Für Italien trafen Lorenzo Insigne (35.), Andrea Belotti (52.) Eder (74.), Federico Bernardeschi (83.) und Manolo Gabbiadini (90.+1).

Die Chancen von Österreich auf das Turnier in Russland schwinden dagegen. Die Elf von Trainer Marcel Koller kam in Irland nur zu einem 1:1 (1:0) und ist in der Gruppe D Vierter. Jonathan Walters (85.) gelang der Ausgleichstreffer für die Iren, nachdem Martin Hinteregger (31.) vom Bundesligisten FC Augsburg die Österreicher in Führung gebracht hatte.

Auch Österreichs Gruppengegner Wales erlitt einen Dämpfer. Der EM-Halbfinalist kam bei Spitzenreiter Serbien nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Damit hat das Team - genauso wie Österreich - vier Punkte Rückstand auf den Gruppenzweiten Irland.

In der Gruppe I geht es besonders umkämpft zu. Kroatien steht trotz der 0:1-Pleite gegen Island (Torschütze: Hördur Magnusson, 90. Minute) mit 13 Zählern an der Spitze, dahinter folgt nun das punktgleiche Island. Zwei Zähler weniger haben die Ukrainer und die Türkei auf dem Konto. Die Türkei siegte 4:1 (2:1) gegen Kosovo, die Ukraine feierte einen 2:1-Erfolg in Finnland. Der Schalker Jewgeni Konopljanka traf dabei zum zwischenzeitlichen 1:0 (52.).

Entscheidungen fielen in der europäischen Qualifikation noch nicht. Nur Deutschland und die Schweiz sind vor dem Endspurt um die 13 europäischen Startplätze für 2018 nach sechs Spielen noch ohne Punktverlust und haben damit beste Chancen auf die Endrunden-Teilnahme.