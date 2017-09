WM-Qualifikation Tschechien-Deutschland Kontrolliert geduselt

Szene des Spiels: Ballgewinn Mats Hummels, schneller vertikaler Pass auf Mesut Özil, der mit feinem Füßchen Timo Werner findet. Der Leipziger schiebt den Ball konzentriert am tschechischen Torhüter Tomas Vaclik vorbei. Das 1:0 der deutschen Mannschaft in der 4. Spielminute war ein Angriff wie vom Reißbrett, der das bemerkenswerte Offensivpotenzial des Weltmeisters zum Vorschein kommen ließ. Allerdings: Eine vergleichbare Szene gab es während der restlichen Spielzeit nicht mehr zu bestaunen.

Das Ergebnis: Deutschland gewann die Partie in Tschechien 2:1 (1:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Löws Bastelstube: Natürlich hatte sich der Bundestrainer für das Aufeinandertreffen mit dem 40. der Weltrangliste etwas Besonderes einfallen lassen: Dreierkette, davor unter anderem Julian Brandt auf der rechten Seite als Gegenstück zu Jonas Hector, nur ein Sechser mit Toni Kroos, davor drei wechselnde Zehner. Man könnte meinen, Joachim Löw sei langweilig. Vielleicht lässt er sich ja fürs nächste Mal von den Schotten inspirieren: Diese spielten zeitgleich in Litauen mit fünf Linksfüßlern in Tor und Abwehr. DAS wäre doch auch mal was! Vielleicht schon im kommenden Spiel gegen Norwegen?

Die Sorgenkinder: Thomas Müller (erstmals in einem Pflichtspiel Kapitän) und Mesut Özil waren zuletzt nicht frei von Ärgerlichkeiten. Dem Ex-Lausbub Müller lag die Nicht-Nominierung für die Bayern-Startelf beim Gastspiel auf dem Herzen, Özil wandelte beim 0:4 von Arsenal bei Liverpool am Rande der Unsichtbarkeit. Heute zeigten sich beide engagiert, wenn auch glücklos. Dennoch: Özil bereitete das 1:0 vor und war offensiv Löws auffälligster Akteur. Befreiungsschläge? Zumindest keine Verschärfung der Krisen.

Die erste Halbzeit: Nach dem schnellen 1:0 durch Werner kontrollierte die DFB-Elf zunächst das Geschehen, bevor die 120-Sekunden-Sorglosigkeit einsetzten: In der 16. und 17. Minute kamen die Tschechen gleich zu vier Chancen. Lars Stindl vergab auf der Gegenseite das 2:0. In der 26. Minute hatte Marc-André ter Stegen Glück, als sein unvollendetes Herauslaufen nicht mit einem Hebertor bestraft wurde.

Die zweite Halbzeit: Aus Kontrolle wurde beim deutschen Team nun Behäbigkeit. Die Tschechen waren zweikampfstärker, wacher und zeigten gute Offensivaktionen. Löw versuchte, das Spiel mit Wechseln zu beruhigen: der unglücklich agierende Julian Brandt wurde durch Antonio Rüdiger ersetzt, Julian Draxler sollte für mehr Sicherheit als Stindl sorgen. Doch es half nichts. In der 78. Minute die Belohnung für mutige Tschechen: Hertha-Mittelfeldspieler Vladimir Darida schoss den Ball wunderschön in den rechten Winkel. in der 88. Minute dann ein Freistoß von Kroos, Mats Hummels köpfte den Ball wuchtig ins lange Eck. Unverdient, aber drin.

Die Tschechen: Trainer Karel Jarolim und sein Team betrachteten das Spiel gegen den Weltmeister vor der Partie nur als Bonus-Spiel. Am Montag steht schließlich das Alles-oder-nichts-Match gegen die Nordiren an. Nach der Respektphase zu Beginn kam der Außenseiter mit hohem Laufaufwand und aggressivem Pressing immer besser ins Spiel und hätte sich ein Remis verdient gehabt. Dass es nicht dazu kam, dafür sorgte besagte Standardsituation kurz vor Schluss.

Die Gruppe: Siebtes Spiel, siebter Sieg für die DFB-Elf. Sollten die Nordiren (3:0 in San Marino) ihr anstehendes Spiel gegen Tschechien nicht gewinnen, kann sich die Mannschaft von Joachim Löw mit einem Dreier gegen Norwegen (Montag, 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) vorzeitig für das WM-Turnier in Russland qualifizieren.

Die deutschen Fans: Pickelhaube auf dem Kopf, die Böhsen Onkelz im Gesangsrepertoire, Timo Werner mit Schmähungen bedacht. Dazu noch "Scheiß DFB"-Rufe in die Stille einer Schweigeminute geblökt. Wenn Oliver Bierhoff ein Motivationsvideo mit stimmigem Nationalmannschaftssupport zusammenstellen möchte, sollte er den Auftritt der Anhänger in Prag tunlichst außen vor lassen.

Stabile Statistik: Am 19. August 1953 absolvierte die deutsche Nationalmannschaft in Norwegen ihr erstes Auswärtsspiel in einer WM-Qualifikation. Im Osloer Ullevaal-Stadion erzielte die Herberger-Elf ein 1:1. Seitdem gab es in mehr als 64 Jahren auswärts noch nie eine Niederlage in der Qualifikationsphase zu einer Weltmeisterschaft. Diese Statistik muss auch nach dem Spiel in Prag nicht angepasst werden.

Tschechien - Deutschland 1:2 (0:1)

0:1 Werner (4.)

1:1 Darida (78.)

1:2 Hummels (88.)

Tschechien: Vaclik - Gebre Selassie, Kalas, Suchy, Novak, Boril - Soucek, Darida, Kopic (54. Krejci), Jankto (Zmrhal) - Krmencik (76. Kliment)

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Hummels, Ginter - Brandt (61. Rüdiger), Kroos, Hector - Müller, Özil - Werner (79. Can), Stindl (67. Draxler)

Schiedsrichter: Karasev (Russland)

Gelbe Karten: Kalas, Darida / Müller, Hummels

Zuschauer: 18.000