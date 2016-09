WM-Qualifikation Syriens "Anti-Fußball", Ungarns böses Erwachen

Uli Stielike moniert syrischen "Anti-Fußball"

Südkorea musste am Dienstag in der Asien-Qualifikation den ersten Rückschlag hinnehmen. Gegen Syrien, den aktuell 105. der Fifa-Weltrangliste, kam das Team von Uli Stielike nicht über ein torloses Remis hinaus. Der deutsche Trainer beklagte sich anschließend über das seiner Meinung nach exzessive Zeitspiel der Syrer - trotz der sechsminütigen Nachspielzeit: "Die AFC [Asiatische Föderation] sollte überdenken, ob Teams, die aggressiv und technisch talentiert sind, oder solche, die nur 'Anti-Fußball' spielen, zur WM fahren sollten."

Für vergleichbar negative Äußerungen über einen defensiv spielenden Gegner war die amerikanische Torhüterin Hope Solo nach den Olympischen Spielen von ihrem Verband für ein halbes Jahr gesperrt worden.

Obwohl das Match offiziell ein Heimspiel für Syrien war, fand die Begegnung wegen des Bürgerkriegs in Syrien in Malaysia statt - 7.600 Kilometer von Syrien entfernt. Südkorea, seit 1986 ausnahmslos bei jeder WM-Endrunde vertreten, hatte zuvor sämtliche neun Spiele der Qualifikation gewonnen.

Das Spiel, das zwei Tage dauerte

Es war eine brisante Ansetzung. Albaniens erster Pflichtspielgegner nach der EM hieß Mazedonien - ein Nachbarland, dessen Bevölkerung zu einem Viertel albanischer Abstammung ist. Als man in den Ergebnislisten dann "Spielabbruch" sah, befürchtete mancher vielleicht das Schlimmste. Schließlich war 2014 das Qualifikationsspiel zwischen Serbien und Albanien nach Tumulten abgebrochen worden.

Der Grund war diesmal aber ein anderer: Sintflutartige Regenfälle machten die Fortsetzung des Spiels in Shkoder am Montagabend unmöglich. Schiedsrichter Hüseyin Göcek brach das Spiel in der 76. Minute beim Stand von 1:1 ab. Die verbleibenden 14 Minuten wurden am Dienstag nachgeholt. Diese Zeit reichte Albanien, um noch zum Siegtreffer durch Bekim Balaj zu kommen.

In Italien gewonnen, in Weißrussland nicht

Vizeeuropameister Frankreich, am Donnerstag noch beeindruckender Sieger im Test in Italien, kam in Weißrussland nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei ließ vor allem Olivier Giroud beste Möglichkeiten ungenutzt. Auch EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann vergab mehrere erstklassige Chancen. Frankreich hatte Weißrussland bereits auf dem Weg zur EURO 2012 in zwei Duellen nicht bezwingen können. Damals hatte es ein peinliches 0:1 in Saint-Denis und ein 1:1 in Minsk gegeben.

EM-Fieber war gestern: Ungarn enttäuscht

Wieder die kleinen Schafsinseln im Nordatlantik: Seit dem legendären 1:0 gegen Österreich in ihrem ersten Qualifikationsspiel überhaupt im September 1990 eilt den Färöer-Inseln ein gewisser Ruf voraus. In der jüngsten EM-Qualifikation hatte die Mannschaft sechs Punkte gegen Griechenland geholt. Für einen Sieg gegen Ungarn reichte es jetzt zum Auftakt der WM-Qualifikation zwar nicht. Aber das 0:0 gegen einen EM-Achtelfinalisten war ebenfalls bemerkenswert.

"Wir haben wirklich nicht gut gespielt", resümierte Ungarns Trainer Bernd Storck. "Wenn man die Leistung der Färöer betrachtet, könnte es aber auch für andere Teams schwierig werden, hier drei Punkte zu holen." Ungarn, immerhin mit zehn EM-Fahrern in der Startelf, verlor somit in einer Gruppe mit der Schweiz und Europameister Portugal gleich zu Beginn zwei wichtige Zähler.

Europameister Portugal auf dem Boden der Tatsachen

Nach Turniersiegen die Motivation aufrechtzuerhalten, fällt nicht immer leicht. Deutschland werde "auf Jahre hinaus unschlagbar sein", prophezeite der vom WM-Titel euphorisierte Franz Beckenbauer 1990. Keine elf Monate später verlor das DFB-Team erstmals in seiner Geschichte gegen Wales. Im Fall von Portugal ging es noch schneller. Der amtierende Europameister verlor sein erstes Pflichtspiel nach dem Triumph von Paris in Basel 0:2 gegen die Schweiz.

Die Bundesligaprofis Breel Embolo und Admir Mehmedi erzielten die Tore für die Eidgenossen. Es war die erste Pflichtspielniederlage überhaupt für Fernando Santos als portugiesischen Nationaltrainer. Jetzt aber wird es einfacher: Nicht nur steht der im EM-Finale verletzte Cristiano Ronaldo im Oktober wieder zur Verfügung, die nächsten Gegner heißen Andorra und Färöer-Inseln. Sollte es in der leichten Gruppe B nur zu Platz zwei reichen, wäre aber auch das nichts Neues: Auch die Weltmeisterschaften 2010 und 2014 erreichte Portugal erst über die Playoffs.

Chiles Pressingmaschine stottert vor sich hin

Ein weiterer Kontinental-Champion, der in der Qualifikation Probleme bekommen könnte, ist Chile. La Roja holte im Juni zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren den Copa América. Aber in der WM-Ausscheidung gewann Chile seit dem Amtsantritt des neuen Nationaltrainers Juan Antonio Pizzi nur ein Spiel, und das beim abgeschlagenen Tabellenletzten Venezuela. Gegen Bolivien, die Nummer 110 der Weltrangliste, gab es am Dienstag nur ein tristes 0:0. Und das nicht etwa in der berüchtigten Höhenluft von La Paz. Sondern in der chilenischen Hauptstadt Santiago.

Zwei Punkte Rückstand auf einen direkten Qualifikationsplatz sind bei noch zehn ausstehenden Spieltagen keine aussichtslose Situation. Aber Chile muss noch auswärts in Brasilien, Argentinien und Kolumbien antreten. Vielleicht muss man sich allmählich an den Gedanken gewöhnen, dass die WM ohne eine der taktisch anspruchsvollsten Mannschaften der letzten zehn Jahre stattfinden könnte.