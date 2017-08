Niederländische Nationalmannschaft Helden von gestern

Es war eines der schönsten Tore der WM 2014: Der amtierende Weltmeister Spanien führt gegen die Niederlande 1:0. Dann kommt Daley Blind an den Ball, schlägt von der Mittellinie eine Flanke Richtung Elfmeterpunkt, Robin van Persie setzt zum Hechtsprung an und köpft in hohem Bogen über Iker Casillas ins Netz. 1:1, am Ende gewinnt Oranje 5:1 gegen den Titelverteidiger. Nie wieder hat die Elftal seitdem eine große Fußballnation derart vorgeführt.

Wenn die Niederlande am Abend in Paris gegen Frankreich antreten (20.45 Uhr), sieht es auch nicht danach aus. "Wir sind nicht mehr die Nationalelf von vor zehn Jahren", sagte Mittelfeldspieler Kevin Strootman. Nicht mal mehr die von vor drei Jahren. Das Team darf auf keinen Fall verlieren, ansonsten droht zum zweiten Mal hintereinander das Quali-Aus für ein großes Turnier. Derzeit liegen die Niederländer nur auf Platz drei (10 Punkte) hinter Frankreich (13) und Tabellenführer Schweden (13). Bei einer Niederlage in Paris und einem gleichzeitigen Sieg von Schweden in Bulgarien (9) könnte der Rückstand auf den zweiten Platz schon auf sechs Punkte anwachsen - bei dann nur noch drei verbleibenden Spielen.

Dick Advocaat soll die Elftal retten

Nach der 0:2 Niederlage im März gegen Bulgarien musste Danny Blind seinen Posten räumen. Die Rettung soll nun mit Dick Advocaat gelingen, ein Neustart sieht anders aus.

Es ist bereits Advocaats dritte Amstszeit als Bondscoach, eigentlich wollte er seine Karriere zu dieser Saison beenden, galt auch nur als zweite Wahl. In seinem ersten Spiel Anfang Juni (5:0 gegen Luxemburg) holte er Wesley Sneijder zurück in die Startelf. Nun hat er für die kommenden zwei Spiele einen alten Bekannten reaktiviert: van Persie. Und es könnte zum Comeback eines Systems kommen, des 5-3-2. Sneijder und Arjen Robben forderten im Vorfeld der Partie eine Stärkung der Defensive.

Auch als die Niederländer die letzten Male bei großen Turnieren weit kamen(Vizeweltmeister 2010, WM-Dritter 2014), spielten sie überwiegend in einem 4-2-3-1 und einem 5-3-2. Die Trainer Bert van Marwijk und Louis van Gaal hatten erkannt, dass es für den klassischen Fußball der Niederländer an Talenten fehlte. Mit van Gaals 5-3-2 beendeten die Niederländer 2014 die wohl schwerste Turniergruppe als Erster, mit drei Siegen aus drei Spielen. Doch ab der K.-o.-Runde half auch das Glück: Nur durch einen fragwürdigen Strafstoß in der Nachspielzeit gegen Mexiko und ein Elfmeterschießen gegen Costa Rica erreichte die Elftal das Halbfinale. Schon damals fehlte die spielerische Klasse.

Umbruch verpasst

Van Gaals Nachfolger Guus Hiddink und Danny Blind scheiterten auch deshalb, weil sie einerseits zum 4-3-3 zurückkehrten, andererseits keinen echten Umbruch wagten: Auf entscheidenden Positionen hießen die Führungsspieler weiter Sneijder, Arjen Robben und van Persie, obwohl ihre Leistung nachgelassen hatte - nun womöglich wieder. Erst in der aktuellen Qualifikation setzte Blind vermehrt auf jüngere Spieler. Doch die nächste Generation hat noch nicht die nötige Klasse.

Im Sturmzentrum spielt eben kein Ruud van Nistelrooy wie bei Advocaats letzter Amtszeit, sondern Bas Dost oder Vincent Janssen, zwei passable Stürmer und keine Weltstars - auch deshalb kehrt van Persie nun zurück. Die Niederlande setzt auf schnelle Ergebnisse, um nicht zum Fußballzwerg zu schrumpfen.

Zwei starke Gruppengegner

Zur eigenen Krise kommt die Stärke der Gegner. Zwar beruhigte Robben im Vorfeld: "Die haben auch nicht drei oder vier Messis im Team rumlaufen." Doch neben internationalen Top-Stars wie Paul Pogba (Manchester United) oder Antoine Griezman (Atlético Madrid) spielen ein paar der weltweit begehrtesten Youngster wie Kylian Mbappé (noch AS Monaco) für Frankreich.

Doch noch sind "Les Bleus" schlagbar: Gegen Schweden verloren sie durch einen 50-Meter-Schuss in letzter Minute und die Skandinavier punkteten einmal mehr zu Hause. Dank ehemaliger U21-Europameistern und Bundesligastars ist Schweden auch ohne Zlatan Ibrahimovic konkurrenzfähig.

Falls die Niederländer diesmal als Gruppendritter scheitern, wäre es keine Blamage wie vor zwei Jahren, als sie hinter Nationen wie Tschechien, Island und der Türkei auf Platz vier landeten.

Ein wenig Hoffnung bleibt

Dass ein Land mit knapp 17 Millionen Einwohnern auch mal eine fußballerische Durstrecke überstehen muss, ist zudem kein Wunder. Selbst große Fußballnationen wie Deutschland haben erfahren, dass sie nur dann erfolgreich sind, wenn sie den Nachwuchs konsequent fördern.

Ajax Amsterdam wirkte in der vergangenen Saison wie ein Hoffnungsschimmer, endlich stürmte ein junges Team wieder bis ins Europacup-Endspiel. Allerdings: 1995 startete die Mannschaft mit neun niederländischen Spielern im Finale der Champions League und gewann, 2017 begann es mit fünf Niederländern im Europa-League-Finale und verlor.

Was für die Elftal spricht: Schweden muss in drei von vier verbleibenden Spielen auswärts antreten, am letzten Spieltag in Amsterdam. Es könnte das entscheidende Spiel werden. Vielleicht heißt es dann noch einmal: Flanke Daley Blind, Flugkopfball van Persie und Jubel in orange.

Zuerst muss die Niederlande aber erst einmal in Paris punkten.