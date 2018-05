Kommt der Schiedsrichter vor dem Pokalfinale zum Klub-Präsidenten, fragt: Haste mal ein bisschen Geld? Dann werdet ihr auch Pokalsieger. So ähnlich scheint sich ein Gespräch in Saudi-Arabien abgespielt zu haben, wofür der nationale Fußballverband SAFF den Schiedsrichter Fahad al-Mirdasi lebenslang gesperrt hat.

Der Grund: Al-Mirdasi habe zugegeben, vor dem Pokalfinale zwischen Al-Ittihad und Al-Faysali den Präsidenten von Al-Ittihad nach Bestechungsgeld gefragt zu haben. Er war wenige Stunden vor dem Anpfiff von dem Endspiel abgezogen worden, das Al-Faysali am vergangenen Samstag 3:1 nach Verlängerung gewann.

Die SAFF hat den Fall an den Weltverband Fifa weitergeleitet, verbunden mit der Bitte, al-Mirdasi von der Liste für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zu streichen. Der 32-Jährige hatte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 unter anderem das deutsche Gruppenspiel gegen Fidschi (10:0) gepfiffen und auch Spiele beim Confed Cup 2017 in Russland geleitet.