Protagonisten der WM-Vergabe 2006 ... und weg bist du!

Der 16. Oktober 2015 ist in die deutsche Fußballgeschichte eingegangen. An jenem Tag enthüllte der SPIEGEL, dass die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 mutmaßlich gekauft war. Das Bewerbungskomitee habe dafür eigens eine schwarze Kasse eingerichtet.

Es folgten Ermittlungen deutscher Behörden, des Fußball-Weltverbands Fifa und der Schweizer Bundesanwaltschaft. Nun jährt sich der Tag der Enthüllungen. Wie ist es ist den Protagonisten seit jenem Freitag im Oktober ergangen?

Franz Beckenbauer: Der Schweiger

REUTERS Franz Beckenbauer

Schnell rückt die ehemalige Lichtgestalt des deutschen Fußballs ins Zentrum der Affäre. In einem von Beckenbauer unterschriebenen Vertrag werden dem früheren Fifa-Vizepräsidenten Jack Warner diverse Leistungen zugesagt. Der DFB wertet das als möglichen Bestechungsversuch. Beckenbauer erklärt in einer seiner seltenen Äußerungen, belastende Dokumente zwar unterschrieben, aber nicht gelesen zu haben. Es folgen Enthüllungen über ein Konto in der Schweiz, von dem aus dubiose Zahlungen nach Katar vorgenommen wurden, sowie über ein Millionenhonorar, das Beckenbauer für seine Tätigkeit im WM-OK erhalten hatte, obwohl er immer behauptet hatte, diese ehrenamtlich auszuüben.

Seit Anfang September ermittelt die Schweizer Bundesanwaltschaft wegen Verdachts auf Untreue und Geldwäsche gegen Beckenbauer. Er selbst sagt zu den neuesten Enthüllungen: nichts. Aus der Öffentlichkeit hat sich der 71-Jährige zurückgezogen, auch seine Zusammenarbeit mit TV-Sender Sky hat er beendet.

Wolfgang Niersbach: Der Ahnungslose

REUTERS Wolfgang Niersbach

Wo Beckenbauer schweigt, plaudert Niersbach. Doch das macht es für den damaligen DFB-Präsidenten nicht besser: Auf einer denkwürdigen Pressekonferenz spricht er viel und sagt doch wenig; Niersbach gibt sich als Ahnungsloser. Dabei hatte er als damals zuständiger DFB-Generalsekretär die Steuererklärung für 2006 unterschrieben. Die Steuerfahndung durchsucht seinen Privatwohnsitz. Sein Rücktritt im vergangenen November ist unausweichlich, seine Ämter in den Exekutiven von Uefa und Fifa verliert er wegen einer Einjahressperre durch die Ethikhüter des Weltverbands. Sein schlechtes Krisenmanagement samt ungenügender Informationspolitik des DFB-Präsidiums werden ihm zum Verhängnis.

Derzeit ermitteln sowohl die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung als auch die Bundesanwaltschaft der Schweiz wegen dubioser Zahlungsströme zwischen den Jahren 2002 und 2005 gegen ihn.

Fedor Radmann: Der Intimus

Bongarts/Getty Images Fedor Radmann

Radmann saß als Vize-Präsident im WM-OK und war jahrelang Beckenbauer-Vertrauter. In einem Interview mit der "Zeit" sagt er, er kann "beim Leben meiner sechs Kinder beschwören, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass nicht ein Mensch von uns bestochen wurde." Eine Aussage, die er später bereut: "Das würde ich so nicht noch einmal sagen." Im Zuge der jüngsten Ermittlungen der Schweizer Behörden wird Radmanns Haus durchsucht. Der Grund sollen Zahlungen der Fifa in Höhe von 5,4 Millionen Franken an Beckenbauer sein, bei denen Radmann zwischengeschaltet war. Der DFB wahrt ihm gegenüber seinen Anspruch auf Schadensersatz in Millionenhöhe.

Theo Zwanziger: Der Klagende

Getty Images Theo Zwanziger

Der Gesprächigste aus dem inneren DFB-Zirkel. Der frühere Verbandschef sieht sich selbst in der Rolle des Aufklärers, laut eigener Aussage versuche er seit Jahren, die Vorgänge um die Vergabe der WM 2006 zu enthüllen. Unter anderem behauptet er, Günter Netzer habe ihm einen Stimmenkauf von vier asiatischen Fifa-Funktionären vor der WM-Vergabe bestätigt. Netzer weist das zurück und klagt, doch drei Tage vor dem Gerichtstermin legen der frühere Mittelfeld-Regisseur und Zwanziger im April ihren Streit bei.

Zwanziger gerät selbst in den Fokus, nachdem klar wird, dass er falsche Angaben über einen Besuch bei Geldgeber Robert Louis-Dreyfus gemacht hat. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt auch gegen Zwanziger, was sich dieser aber nicht bieten lassen will. Über seinen Rechtsanwalt lässt er mitteilen, dass er gegen das Ermittlungsverfahren klagen wolle.

Horst R. Schmidt: Der Entrüstete

Thomas Koehler / photothek.net Horst R. Schmidt (l.)

Schmidt, langjähriger Generalsekretär beim DFB und Ehrenmitglied des Verbands, war als Vizepräsident des WM-OKs in die Affäre verstrickt. Er ist einer der ersten, die den Bericht des SPIEGEL dementieren. Zwanzigers Aussage, dass Schmidt ihm in einem Telefonat mitgeteilt habe, die 6,7 Millionen Euro seien an Mohamed Bin Hammam gegangen, bezeichnet er als "ungeheuerlich".

In Bedrängnis gerät Schmidt, als er behauptet, erst im Jahr 2004 von der Zahlung erfahren zu haben. Unterlagen aus der DFB-Reisestelle und eine handschriftliche Aufzeichnung Schmidts mit den Worten "Bin Hammam, WM-OK, 6,7-Millionen" legen den Verdacht nahe, dass Schmidt die Unwahrheit gesagt hat. Auch gegen Schmidt laufen Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft und der Schweizer Bundesanwaltschaft. Seinen Posten beim DFB hatte der heute 74-Jährige bereits 2013 geräumt.