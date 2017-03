Karriere-Ende von Xabi Alonso Adiós Hombre

Seinen Abschied verkündete Xabi Alonso in einem öffentlichen Brief an seine Fans. "Das Schwerste ist immer, zu wissen, wann man Adiós sagen soll", war zu lesen, und weiter hieß es: "Nach vielem Nachdenken denke ich, dass dieser Moment nun gekommen ist." So stand es geschrieben, im August 2014, als Xabi Alonso seinen Rücktritt aus der spanischen Nationalmannschaft und noch am selben Tag seinen Wechsel von Real Madrid zum FC Bayern erklärte.

Keine drei Jahre später macht er nun wirklich Schluss. Endgültig. Diesmal reichten kurze sieben Worte auf Twitter, mit denen er auf Englisch seine Entscheidung bekannt gab. Übersetzt: "Lebte es, liebte es. Lebwohl, wunderbares Spiel." Darunter ein Schwarz-Weiß-Foto, es zeigt Xabi Alonso mit Designer-Mantel am Fußballplatz. Ein melancholischer Blick zurück über die Schulter, ein lässiges Winken mit der linken Hand, zwei Stollenschuhe in der rechten. Ein Bild mit Größe, Stil und Eleganz. Xabi Alonso eben. Adiós, hombre.

Dass der 35-Jährige zum Saisonende seine große Karriere beendet, kam nicht mehr überraschend. Während Franck Ribéry und Arjen Robben, ebenfalls zwei Altmeister aus der Ü30-Abteilung, schon längst ihre Verträge bis 2018 verlängert hatten, erkannte Xabi Alonso, dass das bei ihm aus seiner Sicht keinen Sinn mehr machen würde.

Lived it. Loved it.



Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) March 9, 2017

Sicher hätte er noch ein weiteres Jahr herausschlagen und ein paar Millionen Euro Jahresgehalt mitnehmen können. Hätte aber nicht gepasst zu ihm. Er weiß, dass es gut ist für ihn, jetzt zu gehen. Schon Anfang 2016 sagte er einmal: "Wenn es Zeit ist aufzuhören, werde ich es spüren." In dieser Saison hat er es gespürt. Denn Alonso ist in die Jahre gekommen - und die Konkurrenz im eigenen Kader inzwischen zu groß.

Dass die Bayern einen 32-Jährigen holen, das rief schon 2014 zahlreiche Skeptiker auf den Plan. Doch dann überzeugte Alonso mit brillanten Leistungen, vor allem beim Spiel in Köln, als er mit 206 Ballkontakten einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellte und mit 175 geglückten Pässen mehr erfolgreiche Zuspiele hatte als die gesamte Kölner Mannschaft zusammen.

Können blitzte immer noch auf

Besser wurde es danach aber auch nicht mehr. Alonso baute ab, vor allem in der Geschwindigkeit, zu sehen war das immer beim schnellen Umschaltspiel. Wenn es bei Ballverlusten in des Gegners Hälfte darum ging, schnell ins defensive Mittelfeld zurückzueilen, kam Alonso einfach nicht mehr mit. Mitunter zeigte er sein Vermögen noch, bei präzisen 60-Meter-Pässen aus dem Fußgelenk, mit denen er das Zentrum eines Bierdeckels getroffen hätte, und das alles mit einer Erhabenheit, die an die besten Zeiten von Franz Beckenbauer erinnerte. Ansonsten aber wurde er allmählich zu langsam.

Carlo Ancelotti wird Alonsons Rücktritt sicher bedauern, denn die beiden verband eine besondere Beziehung. Alonso war einer der absoluten Lieblingsspieler des Trainers, obwohl Alonso 2005 noch für eine der schlimmsten Niederlagen Ancelottis verantwortlich gewesen war: Beim Champions League-Finale, als Alonso mit dem FC Liverpool nach einem 0:3-Rückstand noch gegen Ancelottis AC Mailand triumphierte.

Später arbeiteten sie gemeinsam bei Real Madrid, bis 2014, und so war Xabi Alonso auch Ancelottis erste Personalie beim FC Bayern, lange bevor er im Sommer 2016 in München Josep Guardiola beerbte. Schon Anfang 2016 hatte sich der Italiener bei den Klub-Bossen für eine Vertragsverlängerung Alonsos um ein Jahr bis 2017 eingesetzt. Immer wieder nahm Ancelotti Alonso in Schutz, auch nach ganz schwachen Spielen wie im Oktober beim 2:2 in Frankfurt, und erklärte noch vor zwei Monaten: "Ich hoffe, Alonso wird auch noch nächste Saison bei uns sein." Daraus wird nun nichts.

Abschied von Lahm wiegt schwerer

Und doch kann Ancelotti den Abschied von Xabi Alonso besser verkraften als den von Philipp Lahm, dem zweiten Weltmeister, der nach Saisonende beim FC Bayern aufhört und eine Lücke auf der rechten Abwehrseite hinterlässt. Wenn Ancelotti irgendwo einen Spieler weniger verschmerzen kann, dann auf der Position des Sechsers. Als ausgewiesene Fachkräfte bieten sich hier Artúro Vidal und Javi Martinez an, der beim anstehenden Comeback von Jérome Boateng aus der Innenverteidigung wieder ein Stück nach vorne rückt, dazu Joshua Kimmich und auch Renato Sanches, der in den ersten Monaten in München noch nicht glücklich geworden ist.

Dennoch verliert der FC Bayern mehr als nur einen Spieler, er verliert eine Persönlichkeit. Denn Xabi Alonso stach auch abseits des Platzes immer aus der Mannschaft heraus, meist wirkte er dabei wie ein Einzelgänger. Xabi Alonso war auch nie einer jener Profis, die etwa für albernen Selfie-Klamauk zu haben waren oder der seine Ohren unter überdimensionierten Kopfhörern versteckte. Xabi Alonso schritt auch durch die Mixed Zone immer mit Eleganz und Grandezza, meistens allein, manchmal auch mit seinen drei Kindern, Jontxu, Ane, Emma.

Das Bild auf Alonsos Startseite bei Twitter zeigt eine Filmszene aus dem Klassiker "Casablanca": Claude Rains als Capitaine Renault, an der Wand der Schatten des rauchenden Rick Blaine alias Humphrey Bogart.

Zwei Mal hat Alonso schon die Champions League gewonnen, womöglich wird das Endspiel am 3. Juni in Cardiff sein allerletztes Spiel, sein finaler Triumph. Spiel's noch einmal, Xabi.