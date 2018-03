Vorwurf des Steuerbetrugs Staatsanwaltschaft verlangt fünf Jahre Haft für Xabi Alonso

Xabi Alonso droht wegen möglicher Steuerhinterziehung eine langjährige Gefängnisstrafe. Die spanische Staatsanwaltschaft hat für den ehemaligen Fußballer des FC Bayern und von Real Madrid eine Haftzeit von fünf Jahren und eine Geldstrafe von umgerechnet vier Millionen Euro gefordert. Das teilte ein Gerichtssprecher in Madrid mit.

Alonso soll über eine Briefkastenfirma auf Madeira Einkünfte aus dem Verkauf von Bildrechten am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben. Im vergangenen Sommer hatte der Mittelfeldspieler seine Karriere beendet. Es geht offenbar um Einnahmen von umgerechnet etwa zwei Millionen Euro zwischen 2010 und 2012. Die spanische Staatsanwaltschaft forderte dasselbe Strafmaß für Alonsos Steuerberater.

In Spanien laufen mehrere Verfahren gegen Fußballstars. Auch gegen Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Barcelona-Profi Lionel Messi wurde in der Vergangenheit wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Spanien ermittelt.

Messi und sein Vater Jorge haben nach Auffassung des Gerichts über Scheinfirmen in Belize, Großbritannien, der Schweiz und Uruguay zwischen 2007 und 2009 Steuern in Höhe von insgesamt 4,16 Millionen Euro hinterzogen. Lionel Messi wurde in erster Instanz zu einer 21-monatigen Haftstrafe verurteilt, die er allerdings nicht antreten musste.

Auch gegen Ronaldo ermitteln die spanischen Steuerfahnder wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Die Vorwürfe gegen den Portugiesen wiegen schwer. Er soll seine steuerlichen Pflichten über mehrere Jahre hinweg "freiwillig" und "bewusst" verletzt haben, heißt es in der Anklage. Das Firmengeflecht, das Ronaldos Gelder in Irland und dem Steuerparadies British Virgin Islands verwaltet und vom SPIEGEL gemeinsam mit dem EIC-Netzwerk aufgedeckt worden war, habe laut Staatsanwaltschaft nur dem Zweck gedient, seine Werbeeinkünfte vor dem Finanzamt zu verstecken.