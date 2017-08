Fußballtalent vom BVB Moukoko, 12, stürmt für Deutschlands U16

Das erst zwölf Jahre alte Top-Talent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist erstmals für die deutsche U16-Nationalmannschaft nominiert worden. Der Angreifer gehört zum Aufgebot für den anstehenden Lehrgang und die beiden Länderspiele gegen Österreich. DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner nominierte fast ausschließlich Spieler im Alter von 15 Jahren, zwei sind 14 Jahre alt. Dazu kommt Moukoko - geboren im November 2004.

Er hat an den ersten vier Spieltagen der U17-Bundesliga bereits zehn Treffer erzielt und führt die Torschützenliste der Staffel West mit großem Abstand an. In einem Spiel traf er vierfach. In den vergangenen Wochen berichteten zahlreiche Medien über den Angreifer, er gilt bereits als "Wunderkind".

Erst zur vergangenen Saison war Moukoko aus der Jugend des FC St. Pauli nach Dortmund gewechselt. Zur laufenden Spielzeit zog der Verein den Stürmer in seine U17 hoch. Am 11. September könnte sein erstes Länderspiel für die U16 des DFB folgen.