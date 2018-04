ZDF-Personalie Dunja Hayali wird "Sportstudio"-Moderatorin

Das ZDF-"Sportstudio" wird künftig von einer neuen Moderatorin verstärkt: Dunja Hayali wird ab dem Spätsommer als Gastgeberin durch die Sportsendung am Samstagabend führen. Hayali ergänzt das Präsentatoren-Team um Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss.

In einer Presseerklärung teilt ZDF-Chefredakteur Peter Frey mit: "Dunja Hayali wird in diesem Sommer nicht nur in ihrem Talkmagazin auf einem festen Sendeplatz im ZDF ihre kommunikativen Stärken zeigen - sie bringt nun auch ihre Sportkompetenz ins ZDF-Programm ein."

Hayali bezeichnete die neue Aufgabe als "Traum". Die 43-Jährige studierte an der Deutschen Sporthochschule und war neun Jahre lang Sportmoderatorin der Deutschen Welle, bevor sie 2007 zum ZDF-"Morgenmagazin" wechselte und seitdem diese Sendung mitprägt. Die erste Sportmoderation Hayalis soll es am 25. August geben, die kommende Saison der Fußball-Bundesliga beginnt am 24. August.

Die erste Sportmoderatorin im deutschen Fernsehen war 1973 Carmen Thomas, die insgesamt 14 Ausgaben des ZDF-"Sportstudios" moderiert hat.