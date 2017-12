Ex-Bundesligastar Zé Roberto Der Mann, der das Öl vom Omelett tupft

Vier Wochen ist Zé Roberto nun schon kein Profifußballer mehr. Im Alter von 43 Jahren hat der ehemalige Bundesligaprofi seine aktive Karriere beendet. Dem Fußball wird Zé Roberto erhalten bleiben. Verantwortlich dafür ist: Carlo Ancelotti. Zumindest indirekt.

Als nämlich der FC Bayern im Sommer 2016 den italienischen Trainer verpflichtet hatte, sprach Zé Roberto schon nach kurzer Zeit von einem Fehler. "Das war die Sicht von jemandem, der sich lange im Fußball bewegt, der den Klub kennt und weiß, wie Trainer arbeiten", sagte Zé Roberto dem SPIEGEL. Nach etwas mehr als einem Jahr hatten sich die Münchner von Ancelotti getrennt. "Was da passiert ist, war in etwa, was ich erwartet habe. Das hat mich überzeugt, weiter im Fußball zu bleiben", so Zé Roberto: "Ich durchschaue und verstehe die Sachen schnell."

Nach über zwei Jahrzehnten im Profifußball hat der Nimmermüde im November tatsächlich aufgehört. Zé Roberto dreht seither Werbespots, im brasilianischen Fernsehen laufen regelmäßig Karriere-Rückblicke. Das öffentliche Interesse an seiner Zukunft ist groß.

Ab Januar ist Zé Roberto Sportdirektor

"Ich habe schon von vielen Spielern gehört, dass sie nach der Karriere in Depressionen verfallen sind, weil sie mit dem Übergang nicht zurechtgekommen sind", sagt Zé Roberto. Sein Klub Palmeiras hat jedoch vorgesorgt. Zé Roberto hat das Team in den vergangenen drei Jahren zu zwei Titeln geführt, der Technische Direktor Alexandre Mattos hat bereits angekündigt, dass der Ex-Kapitän von Januar an als "assessor técnico" tätig sein wird, eine Art Sportdirektor.

23 Jahre ist Zé Roberto Profi gewesen, zwölf davon in Deutschland. Mit über 330 Spielen für Bayern München, Bayer Leverkusen und den Hamburger SV ist er einer der erfolgreichsten Ausländer in der Bundesliga-Geschichte. Leverkusen habe ihn aufgenommen "wie eine Mutter", beim HSV hat er schließlich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Der deutsche Pass bedeutet ihm, der aus der Peripherie São Paulos kommt, sehr viel. Deutlich wird das, wenn er eine seiner Motivationsreden vor Kindern und Jugendlichen hält.

Er spricht dabei über den Vater, der die Familie früh verlassen, die Schwester, die er verloren, und den Job als Bürohilfe, den er angenommen hat, um seiner Mutter beim Unterhalt zu helfen. Den Traum vom Fußballprofi hatte er eigentlich schon begraben. Dann ging seine Mutter schließlich doch noch mit ihm zur 'peneira' bei Portuguesa, zu einer Art Massen-Talentsichtung. Mit Erfolg. "Und wenn ich es geschafft habe, dahinzukommen, wo ich bin - dann schaffen es diese Kinder, die Träume haben, auch."

Als sein Vertrag in München 2006 endete und der FC Santos ihn verpflichtete, ließ Zé Roberto seine Karriere nicht einfach in der Heimat ausklingen. "Ich habe mich immer auf Ziele fokussiert und bin nie zufrieden gewesen", sagt er. "Als ich Profi geworden bin, wollte ich eines Tages in der Nationalmannschaft spielen. Als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, eines Tages in Europa spielen. Als ich in Europa gespielt habe, die Champions League gewinnen. Das war fundamental, um das hohe Niveau zu halten."

Auch mit 43 hat Zé Roberto noch so hungrig gewirkt, als habe er gerade seinen ersten Klub Portuguesa verlassen. Und wenn der Trainer ihn auf die Bank setzte, was in der abgelaufenen Saison immer häufiger vorkam, dann fühlte er sich ungerecht behandelt.

Den Körper pflegen, wie ein Geiger seine Stradivari pflegt

Dass er überhaupt so lange auf hohem Niveau aktiv war, verdanke er Deutschland. Zé Roberto hat einmal erzählt, wie er in Leverkusen gelernt habe, dass sein Körper sein Instrument sei. Seitdem pflegt er ihn, wie ein Geiger seine Stradivari pflegt. Mit welcher Disziplin und Hingabe er das noch immer tut, ahnt man, wenn Zé Roberto beim Mittagessen in Palmeiras' Trainingszentrum mit einer Serviette das Öl vom Omelett tupft.

Seitdem er 32 geworden ist, sagt er, sind ihm Vorurteile und Misstrauen wegen seines Alters begegnet. Wer dann trotzdem zehn Jahre länger spielt als üblich, der schafft das nicht nur wegen seiner Fußballkunst und seiner körperlichen Verfassung. Sondern er benötigt auch eine Persönlichkeit, die Mitspieler und Fans überzeugt.

Diese Fähigkeiten werden Zé Roberto in seinem neuen Job als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand nützlich sein. Das Fußballgeschäft, das mag eine Binsenweisheit sein, ist schnelllebig. In Brasilien wie überall anders. Langfristige Planung und Kontinuität existieren kaum. Was zählt, ist der Moment.

Wie schnell ein Idol hier demontiert ist, das hat sich im Falle Rogério Cenis beim FC São Paulo gezeigt. Nach 1256 Spielen und 590 Siegen wurde der legendäre Torhüter im Januar 2017 Trainer seines Klubs. Nur sieben Monate später wurde er wieder entlassen.