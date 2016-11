Ehemaliger Bundesliga-Star Zé Roberto wird Meister - mit 42 Jahren

Als der brasilianische Edel-Techniker Zé Roberto 2003 mit dem FC Bayern München seine erste deutsche Bundesliga-Meisterschaft feierte, da tummelten sich Kicker wie Giovane Elber, Jens Jeremies und Thomas Linke auf dem Rasen, das Tor des Rekordmeisters hütete zu dieser Zeit noch Oliver Kahn. Lang, lang ist's her.

Seit damals sind 13 Jahre vergangen. Kahn analysiert mittlerweile DFB-Länderspiele im TV, Linke ist Sportdirektor beim Bundesligisten FC Ingolstadt, und Elber soll angeblich eine Rinderfarm in Brasilien betreiben. Doch Zé Roberto hat einfach weitergemacht mit dem Fußballspielen - und holt immer noch Titel: Mit dem brasilianischen Klub SE Palmeiras aus São Paulo hat er die Meisterschaft gewonnen.

Dank eines 1:0 (1:0) gegen Chapecoense kann Palmeiras mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Flamengo Rio de Janeiro am letzten Spieltag am kommenden Sonntag nicht mehr eingeholt werden. Für den Klub ist es die insgesamt neunte Meisterschaft, 22 Jahre nach der bislang letzten.

"Noch ein Jahr dranhängen"

Und Zé Roberto ist kein Bankwärmer: In dieser Saison war der lauf- und dribbelstarke Linksverteidiger Stammspieler und Stütze des Traditionsklubs aus São Paulo, mit dem er im vergangenen Jahr bereits den nationalen Pokal gewonnen hatte.

An einen Rücktritt denkt Zé Roberto jedoch noch immer nicht, stattdessen überlegt er, noch ein Jahr dranzuhängen. "In unserer Karriere müssen wir den Moment leben. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt aufzuhören", sagte der Routinier. "In den Ferien" und "nach einem Gespräch mit der Familie" will er über seine Zukunft entscheiden.

Zé Roberto hatte in seiner Zeit bei Bayern München zwischen 2002 und 2006 sowie von 2007 bis 2009 insgesamt vier Deutsche Meisterschaften und vier Pokalsiege gefeiert. In der Bundesliga war er zudem für Bayer Leverkusen und den Hamburger SV aktiv. 1994 hatte er beim brasilianischen Verein Portuguesa seine Karriere begonnen.