Wer Zinédine Zidane nahe kommen möchte, und zwar so nah es für einen Außenstehenden eben geht, sollte den Film "Zidane - ein Porträt des 21. Jahrhunderts" aus dem Jahr 2006 anschauen. Darin wird Zidane in seinem letzten Spiel als Fußballer für Real Madrid gezeigt. Jedes Dribbling ist zu sehen, jedes Schnauben zu hören, dafür sorgen 17 Kameras, die 90 Minuten lang nur auf ihn gerichtet waren. Zidane spricht während des Spiels kaum ein Wort, und wenn, dann flüstert er.

Wer ihm eineinhalb Stunden beim Schweigen zugehört hat, kann sich nur schwer vorstellen, dass aus Zidane ein guter Trainer werden würde. Schließlich geht es in dem Job zu großen Teilen ums Kommunizieren. Wie soll jemand den richtigen Ton treffen, wenn er gar nichts sagt?

Zidane, 44, war einer der besten Fußballer der Geschichte. Es sieht danach aus, als könne seine Trainerkarriere ähnlich erfolgreich verlaufen. Im ersten Jahr im Profifußball gewann er mit Madrid die Champions League, im zweiten hat er mit dem Team einen Fabelrekord aufgestellt und den Meistertitel bereits sicher. Im Endspiel der Königsklasse gegen Juventus (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV ZDF) könnte der nächste Triumph hinzukommen. Dann wäre er der erste Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs, der den Titel erfolgreich verteidigt. Zidane wäre auf einer Stufe mit den ganz Großen seines Fachs.

Trotzdem ist noch unklar, wofür der Trainer Zinédine Zidane eigentlich steht.

Real Madrid lebt von der Qualität seiner Superstars, defensiv wie offensiv. Es fehlen ausgeklügelte gruppentaktische Muster. Könnte Real noch viel stärker spielen, wenn einer der weltbesten Kader auch noch mit einer der weltbesten Taktiken spielte? Wenn man die Defizite des Gegners noch gezielter ausnutzte?

Bei Real Madrid Castilla, dem Nachwuchsteam, variierte Zidane die Formation. Er setzte auf Ballbesitz dank eines starken Mittelfeldzentrums, auf kurze Abstände unter den Spielern. Ein bisschen ist davon übrig geblieben, vieles verschwunden.

Wer sich Madrids Treffer in der laufenden K.-o.-Runde anschaut, sieht oft dasselbe simple Muster: Pass auf den Flügel, hohe Hereingabe Strafraum, Tor. Zwar existiert ein Plan, wie die Außenbahn freigeschaufelt wird - Reals eigentliche Flügelstürmer rücken ein und binden damit den gegnerischen Außenverteidiger. Mehr als andere Spitzenmannschaften setzt Zidane jedoch auf die Qualität einiger weniger Spieler, weil er nicht viele davon in solche Spielzüge einbindet. Es kommt vor, dass bis zu sechs Madrilenen gleichzeitig einen Angriff absichern. Hinten sicher, und vorne hilft der liebe Ronaldo.

Zidane hat aber auch taktisch kluge, wichtige Maßnahmen getroffen. Nachdem er den glücklosen Rafael Benítez beerbt hatte, gab er Casemiro mehr Spielzeit. Der 25-Jährige ist statistisch gesehen einer der stärksten Balleroberer dieser Champions-League-Saison, als defensivster Mittelfeldspieler hat er der Balance des Teams gutgetan. Zwischen all den Ballkünstlern wirkt der Brasilianer zwar schon mal tölpelhaft. Doch Zidane behalf sich eines Kniffs: Im Spielaufbau beordert er Casemiro eine Reihe vor in Richtung Angriff. Das Bälleverteilen überlässt er anderen.

Casemiros Stammplatz zeigt Zidanes Vorsicht. Schon als Fußballer agierte er defensiver als viele meinen. In Erinnerung geblieben sind Tore und Traumpässe, die galaktische Technik, das Finden von Lösungen auf engstem Raum. Aber das Absichern von Angriffen? Zweikämpfe? Der gegen Marco Materazzi, ja, aber sonst?

"Ist Ihnen aufgefallen, wie er sich zum Verschwinden bringt?"

Aimé Jacquet war 1998 Frankreichs Nationaltrainer, gemeinsam mit Zidane holte er den WM-Titel. Dem SPIEGEL sagte er später, dass allein Zidanes Anwesenheit viele Probleme löse. "Das Spiel beruhigt sich, wenn er in der Nähe ist. Alle fühlen sich sicher, freier, fähiger, sagte Jacquet: "Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie er sich manchmal zum Verschwinden bringt? Wie er den anderen immer wieder signalisiert, dass er nicht unersetzlich ist? Das ist es! Er führt das Spiel, indem er ihm dient."

Vielleicht ist das Zidanes Erfolgsrezept: Dass er bereit ist zu verschwinden, damit andere umso klarer hervortreten. Dass der Trainer Zidane bereit ist, seine Spielidee hinten anzustellen. Das Spiel ganz an seinen Stars auszurichten.

Ohnehin spielt fehlende taktische Brillanz gegen die meisten Gegner keine große Rolle. Aber es gibt diese Spiele auf Augenhöhe, in denen Taktik am Ende den Unterschied ausmachen kann. Meistens ist Madrids Klasse ohnehin groß genug: ein Pass von Toni Kroos, ein Dribbling von Luka Modric, eine Flanke von Marcelo, ein Kopfball von Cristiano Ronaldo. Wer soll das verteidigen?

Womöglich lautet die Antwort: Juventus. Die Konterstärke der Turiner um ihre schnellen Stürmer Gonzalo Higuaín und Paulo Dybala wird wohl viele Madrilenen in der Defensive binden. Die bei Juve häufig genutzte Abwehr mit drei zentralen Verteidigern sorgt für numerische Überzahl im Strafraum. Und dann ist da noch die Klasse und Routine von Leonardo Bonucci oder Giorgio Chiellini, Juves Abwehrspezialisten. Deshalb könnten Flanken auf Ronaldo für Real Madrid zu wenig sein.

Das Finale könnte eines dieser Spiele sein, in denen es nicht ausreicht, hinter seinen Stars zu verschwinden. In denen eine Mannschaft mehr sein muss als die Summe ihrer Teile. In Cardiff wird vielleicht auch die Antwort darauf gegeben, ob es eine bisher unbekannte Seite des Trainers Zidane gibt. Ob er ein guter Trainer ist. Oder ein großer.