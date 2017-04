Zlatan Ibrahimovic "Aufgeben ist keine Option"

"Eins ist sicher: Ich entscheide selber, wann es Zeit ist aufzuhören und nichts anderes." Mit dieser Botschaft wandte sich Superstar Zlatan Ibrahimovic über die sozialen Netzwerke an seine Fans. Wie sein Verein Manchester United bestätigte, hatte sich der Schwede im Rückspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen den RSC Anderlecht ohne Einwirkung des Gegners schwer am Kreuzband des rechten Knies verletzt.

Der Vertrag des 35-Jährigen bei den Red Devils läuft im Sommer aus. Gerüchten über ein drohendes Karriereende erteilte Ibrahimovic aber eine klare Absage. "Aufgeben ist keine Option", schrieb der Schwede und ergänzte in seiner ganz eigenen Art: "Ich habe ja bisher auch nur mit einem Bein gespielt, es sollte also kein Problem sein."

Ob United bereit ist, den Vertrag zu verlängern, ist bislang nicht bekannt. In einer offiziellen Mitteilung auf der Vereinshomepage hieß es, dass Ibrahimovic "schmerzlich vermisst" werde. Der Schwede war im vergangenen Sommer nach Manchester gewechselt und hatte in seiner ersten Saison 28 Pflichtspieltore erzielt. Seine Mitspieler trugen beim Aufwärmen für die Premiere-League-Partie am Sonntag in Burnley Shirts mit den Namen Ibrahimovic und Marcos Rojo, der sich in der Partie gegen Anderlecht ebenfalls schwer am Kreuzband verletzt hatte.

Getty Images Paul Pogba (links) und Marouane Fellaini

Laut Informationen der britischen "Sun" soll Ibrahimovic in Pittsburgh beim Kniespezialisten Dr. Freddie Fu operiert werden. "Ich werde das durchstehen wie alles andere auch und noch stärker zurückkommen", schrieb Ibrahimovic.