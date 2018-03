Zlatan Ibrahimovic hat sein Debüt in der Major League Soccer (MLS) zelebriert, wie man es von Zlatan Ibrahimovic erwartet. Der 36-Jährige wurde in der Endphase des Spiels für sein neues Team Los Angeles Galaxy eingewechselt und trug maßgeblich dazu bei, einen 1:3-Rückstand gegen den Liga-Neuling Los Angeles FC in einen 4:3-Sieg zu drehen.

Zur Halbzeit lag Galaxy 0:3 hinten. Nach 71 Minuten kam der Schwede in die Partie, erzielte in der 77. Minute mit einem Traumtor aus 35 Metern den 3:3-Ausgleich und köpfte in der Schlussminute den 4:3-Endstand. Nach seinem Wechsel von Manchester United in die USA hatte der Stürmer einen Trainingsrückstand und musste im Derby zunächst auf der Bank Platz nehmen.