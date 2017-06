Premier League Ibrahimovic in Manchester vor dem Aus

Nach übereinstimmenden Medienberichten aus England steht Zlatan Ibrahimovic vor dem Weggang von Manchester United. Wie die BBC und der "Guardian" berichten, soll sein Verein darauf verzichten, die Option über eine Verlängerung um ein Jahr zu ziehen. Der 35-Jährige hatte im vergangenen Sommer einen Vertrag über eine Spielzeit unterschrieben.

Ibrahimovic sollte den sportlichen Neuanfang beim englischen Rekordmeister unter Trainer José Mourinho anführen. In seiner Debütsaison im Trikot der Red Devils hatte Ibrahimovic in 46 Pflichtspielen 28 Tore erzielt und zehn Vorlagen gegeben. Eine schwere Kreuzbandverletzung, die er sich im April im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League zugezogen hatte, bedeute jedoch das vorzeitige Saisonende des Schweden. Eine Rückkehr auf den Platz ist für Frühjahr 2018 angedacht.

Nach Aussagen von seinem Berater, Mino Raiola, müsste sich der Schwede jedoch keine Sorgen bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber machen. "Viele Vereine haben sich bei mir nach Zlatan erkundigt", sagte er über Ibrahimovic, der nach Raiolas Einschätzung noch mindestens zwei Saisons wird spielen können. Spekulationen über einen möglichen Wechsel nach China entzog Raiola bereits im Vorfeld den Boden: "Zlatan wird zu 100 Prozent in Europa bleiben."