Los Angeles statt Manchester Ibrahimovic vor Wechsel in die USA

Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic steht laut einem Medienbericht kurz vor einem Wechsel von Manchester United zu Los Angeles Galaxy. Wie der US-Fernsehsender ESPN berichtet, habe Manchester-United-Trainer José Mourinho einen Wechsel bereits erlaubt.

Der schwedische Angreifer spielt seit Sommer 2016 bei Manchester, fehlte aber im vorigen Jahr lange wegen einer Bänderverletzung. Seit seiner Auswechslung beim Unentschieden gegen den FC Burnley am zweiten Weihnachtstag stand der 36-Jährige wegen anhaltender Knieprobleme und Trainingsrückstands nicht mehr auf dem Platz. In 53 Spielen für United erzielte Ibrahimovic 29 Tore, sein Vertrag in Manchester läuft im Sommer aus.

Dass LA Galaxy Interesse an einer Verpflichtung des Schweden hat, wird schon seit Monaten immer wieder diskutiert. United-Trainer Mourinho hatte Anfang März erklärt, dass die laufende Saison wohl die letzte des Torjägers bei den Red Devils sein werde.