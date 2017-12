Zweite Liga Nürnberg verpasst Sprung auf Platz eins

Mit einem Sieg hätte der 1. FC Nürnberg die Chance gehabt, an der Tabellenspitze der zweiten Liga zu überwintern. Aber der Club verspielte beim 1. FC Kaiserslautern eine Führung und bleibt deshalb nach 18 Spieltagen vorerst Dritter. So reicht Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) ein Remis beim SV Sandhausen, um Platz eins von Düsseldorf zu erobern. Kaiserslautern überwintert auf dem letzten Platz. Ein Eigentor rettete dem FCK immerhin einen Punkt. Heidenheim holte in Aue in der Nachspielzeit ein Remis. Bielefeld verlor trotz früher Führung in Regensburg. Es war die zweite Niederlage in Folge für die Arminia.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

0:1 Ishak (25.)

1:1 Bredlow (61., Eigentor)

Kaiserslautern: Müller - Mwene, Vucur, Ziegler, Guwara - Seufert (76. Fechner), Moritz - Borrello, Shipnoski (82. Esmel) - Andersson, Müsel (64. Kastaneer)

Nürnberg: Bredlow - Valentini, Margreitter, Ewerton, Leibold - Petrak (68. Erras) - Behrens, Möhwald - Salli (88. Löwen), Werner (76. Gislason) - Ishak

Schiedsrichter: Günsch

Gelbe Karten: Mwene (4), Fechner (3) - Löwen (4)

Zuschauer: 17.800

Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 1:1 (1:0)

1:0 Soukou (8.)

1:1 Verhoek (90.+1)

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Cacutalua - Strauß, Tiffert (87. Riese), Kvesic (72. Fandrich), Kempe - Köpke (69. Bertram), Soukou, Nasarow

Heidenheim: Müller - Busch, Theuerkauf (46. Griesbeck), Beermann, Feick - Wittek - Pusch (59. Glatzel), Titsch-Rivero - Schnatterer, Thiel (75. Lankford) - Verhoek

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: Tiffert (4) - Titsch-Rivero (5), Mathias Wittek (7), Verhoek, Griesbeck (5)

Zuschauer: 6500

Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld 3:2 (2:1)

0:1 Voglsammer (12.)

1:1 Gimber (14.)

2:1 Grüttner (25.)

3:1 Hartherz (78., Eigentor)

3:2 Kerschbaumer (90.+2)

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Nandzik - Lais (6. Sörensen), Gimber - George, Adamjan (87. Hesse) - Grüttner, Nietfeld (32. Vrenezi)

Bielefeld: Ortega - Teixeira (37. Behrendt), Börner, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz (61. Weihrauch) - Putaro (61. Hemlein), Kerschbaumer - Klos, Voglsammer

Schiedsrichter: Koslowski

Gelbe Karten: Adamjan (5), Knoll (3) - Salger (5), Putaro (2)

Zuschauer: 7137