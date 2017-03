Zweite Bundesliga Ginczek rettet Stuttgart, Union kommt näher

VfB Stuttgart - VfL Bochum 1:1 (0:1)

Der VfB Stuttgart bleibt 2017 ungeschlagen. Gegen den VfL Bochum sah es am Freitagabend aber lange so aus, als risse diese Serie. Der Tabellenführer der Zweiten Bundesliga steigerte sich in der zweiten Hälfte und sicherte am Ende zumindest einen Punkt.

Die Gäste waren bereits in der zehnten Spielminute in Führung gegangen, nach Vorarbeit von Nils Quaschner erzielte Anthony Losilla den Bochumer Treffer. Eine sehenswerte Kombination über den ehemaligen VfL-Angreifer Simon Terodde, Carlos Mané und den eingewechselten Daniel Ginczek (70. Minute) sorgte aber für den 1:1-Endstand.

FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin 1:2 (0:1)

Vom Punktverlust der Stuttgarter profitierte Union Berlin. Der Sieg beim FC St. Pauli bedeutete für die Berliner nicht nur den fünften Erfolg in Folge, in der Tabelle liegen die Berliner nun auch nur noch zwei Punkte hinter dem VfB - bei aktuell fünf Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang.

Der FC St. Pauli hatte aus den fünf Spielen zuvor 13 Punkte geholt und durch diesen Zwischenspurt die Abstiegszone verlassen. Gegen Union leisteten die Hamburger jedoch bei beiden Treffern Schützenhilfe: In der 19. Minute agierte Abwehrspieler Daniel Buballa nach einem langen Ball ähnlich orientierungslos wie Sebastian Polter, der Ball sprang aus vier Metern vom Knie des Union-Angreifers ins Tor. Für den zweiten Treffer der Berliner sorgte Damir Kreilach nach einer Flanke von der rechten Seite per Kopf (48.). St. Pauli kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Aziz Bouhaddouz (83.).

FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 1:0 (1:0)

Gelungenes Trainerdebüt für Domenico Tedesco: Der 31-Jährige, der aus dem Hoffenheimer Nachwuchsbereich zum Zweitligaschlusslicht Aue gewechselt war, durfte gleich in seinem ersten Spiel einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf bejubeln. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Dimitrij Nazarow in der 36. Minute nach einem umstrittenen Foulelfmeter. KSC-Keeper Dirk Orlishausen hatte Pascal Köpke zu Fall gebracht, dabei jedoch auch den Ball getroffen. Aue verbessert sich durch den Erfolg vom 18. auf den 16. Platz, neuer Tabellenletzter ist Arminia Bielefeld.