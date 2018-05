Der FC Erzgebirge Aue bleibt der zweiten Liga erhalten: Das Team von Trainer Hannes Drews gewann das Relegations-Rückspiel gegen den Karlsruher SC 3:1 (1:1) und vermied dadurch den zweiten Abstieg binnen drei Jahren. Der KSC, der sich in der abgelaufenen Saison hinter Magdeburg und Paderborn auf den dritten Rang gerettet hatte, muss damit mindestens eine weitere Spielzeit in Liga drei verbringen. Das Hinspiel endete 0:0.

Mann des Abends vor 16.000 Zuschauern war Aues Sören Bertram. Der Mittelfeldspieler erzielte alle Tore des dreifachen DDR-Meisters. Zunächst gelang ihm in der 25. Minute der Führungstreffer (25. Minute), im zweiten Durchgang traf er nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Fabian Schleusener (44.) zwei weitere Male (57./75.). Kurz nach seinem Hattrick wurde der 26-Jährige unter großem Applaus ausgewechselt.

Durch die Rettung im Nachsitzen dürfte auch der Ärger, der sich in den vergangenen Tagen in Aue angestaut hatte, langsam vergehen. Grund für den Unmut waren die Vorfälle während der Begegnung bei Darmstadt 98 (0:1) am letzten Zweitliga-Spieltag. Schiedsrichter Sören Storks hatte einen regulären Treffer der Gäste nicht anerkannt und verweigerte Aue zudem zwei Strafstöße. Bei einem Unentschieden hätte Aue den Klassenerhalt vorzeitig sicher gehabt.

Für den KSC ist es hingegen nicht die erste bittere Niederlage in der Relegation. 2015 stand der einstige Uefa-Cup-Teilnehmer und damalige Zweitligist unmittelbar vor der Rückkehr in die Bundesliga. Doch nach einem Last-Minute-Treffer von Hamburgs Marcelo Díaz und einem anschließenden Gegentreffer in der Verlängerung verpasste der Klub den Aufstieg.

Aue gelang 2003 erstmals der Aufstieg in die zweite Liga. Seitdem ist der Klub zweimal abgestiegen (2008, 2015). Der Klub aus dem Erzgebirge ist erst der dritte Zweitligist seit Einführung der Relegation 2009, der den Abstieg in den Entscheidungsspielen verhindern konnte.

Erzgebirge Aue - Karlsruher SC 3:1 (1:1)

1:0 Bertram (25.)

1:1 Schleusener (44.)

2:1 Bertram (57.)

3:1 Bertram (75.)

Aue: Männel -Rappp, Tiffert, Cacutalua - Kalig, Riesee, Fandrich, Kempe - Kvesic (72. Nazarov) - Bertram (78. Munsy), Köpke

Karlsruhe: Uphoff - Bader,Gordonn, Pisot (78. StrohEngell), Föhrenbach - Mehlem (67.Finkk), Wanitzek - Thiede (35.Lorenzz), Muslija - Schleusener, Pourie

Schiedsrichter: Dankert

Zuschauer: 16.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Bertram, Männel - Foehrenbach, Mehlem, Lorenz