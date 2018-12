Zweite Bundesliga Berlin kommt in Magdeburg nicht über ein Remis hinaus

1. FC Magdeburg - Union Berlin 1:1 (1:0)

Der FC Magdeburg und Union Berlin haben sich 1:1 (1:0) getrennt. Bei schlechten Platzverhältnissen ging der Aufsteiger durch Christian Beck (39.) zunächst in Führung. Zuvor hatte Robert Zulj eine Doppelchance für die Gäste vergeben (37.). Erst in der zweiten Hälfte konnte Union durch Akaki Gogia ausgleichen (65.) - und damit die erste Saisonniederlage in der Liga verhindern. Um den Anschluss an den 1. FC Köln zu halten, hätte der Tabellendritte Union drei Punkte gebraucht. Nach dem Remis liegt der Zweite aus Köln fünf Punkte vor dem Team von Urs Fischer.

Auch den Magdeburgern, die in dieser Saison erst einmal gewinnen konnten, nutzt der Punkt wenig. Bei einem Sieg hätte der FC (11 Punkte) an Duisburg (13 Punkte) vorbeiziehen können. Da Sandhausen in Bielefeld ebenfalls Remis spielte, ist Magdeburg 16., punktegleich mit Sandhausen.

Dynamo Dresden - Holstein Kiel 0:2 (0:2)

Holstein Kiel hat sich 2:0 (2:0) in Dresden durchgesetzt. Obwohl die Gastgeber in der Anfangsphase überlegen waren, fielen die Treffer auf Kieler Seite. Alexander Mühling (8. Minute) und Mathias Honsak (22.) trafen für die Störche. Auch in der zweiten Hälfte konnte Dresden seine Chancen nicht nutzen. Kiel verbessert sich durch den Sieg um drei Plätze und ist mit 27 Punkten Vierter hinter Union. Dynamo liegt auf Platz elf.

Weiteres Ergebnis:

Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1:1 (0:0)