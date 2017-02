Zweite Liga Stuttgart baut die Tabellenführung aus

VfB Stuttgart - SV Sandhausen 2:1 (1:0)

Dank eines späten Erfolgs gegen den SV Sandhausen hat Stuttgart seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga vergrößert. Verfolger Braunschweig war in Nürnberg nicht über ein Remis hinausgekommen, sodass die Mannschaft von Hannes Wolf nun in der Tabelle fünf Punkte vor Platz zwei liegt. Spielerisch tat sich der VfB gegen die formstarken Gäste schwer, die zuletzt fünf Mal in der Liga ungeschlagen waren und bei den vergangenen vier Partien sogar ohne Gegentreffer blieben. Ein Foulspiel von Linksverteidiger Leart Paqarada innerhalb des eigenen Strafraums ließ diese Serie allerdings reißen: Den fälligen Elfmeter verwandelte Stuttgarts Simon Terodde sicher (45. Minute +2).

Auch nach dem Seitenwechsel merkte man dem SVS die Strapazen des Pokalspiels gegen Schalke nicht an. Eine präzise Hereingabe von Thomas Pledl verwertete der gerade erst eingewechselte Richard Sukuta-Pasu aus kurzer Distanz (62.). Anschließend ergab sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten: Für die Hausherren scheiterten Kevin Großkreutz an der Querlatte (68.) und Jean Zimmer an Gästekeeper Marco Knaller (74.). Auf der Gegenseite verpasste Sukuta-Pasu seinen zweiten Treffer knapp (77.). VfB-Angreifer Terodde ließ dann kurz darauf mit einem Seitfallzieher die Fans in Stuttgart jubeln (85.).

Union Berlin - Arminia Bielefeld 3:1 (1:1)

Im Stadion an der Alten Försterei erspielte sich Union schnell erste Torchancen. Außenverteidiger Kristian Pedersen verfehlte das Bielefelder Tor (3.) zunächst jedoch noch genauso wie seine Mannschaftskollegen Damir Kreilach (10./13.) und Sebastian Polter (20.). Kurz darauf zirkelte Felix Kroos einen direkten Freistoß aus 18 Metern zur verdienten Führung ins Gästetor (23.). Die Arminen blieben auch in der Folge im Angriff blass, doch Mittelstürmer Fabian Klos staubte kurz vor der Pause zum Ausgleich ab (44.). Im zweiten Durchgang sicherte Kreilach Unions zehnten Saisonsieg mit einem Kopfball, nachdem er am langen Pfosten vollkommen frei stehend zu seinem fünften Treffer in der laufenden Spielzeit gekommen war (63.). In der Schlussphase spitzelte Polter den Ball aus dem Gewühl heraus zum Endstand über die Torlinie (83.). Bielefeld muss weiter auf den ersten Auswärtserfolg der Saison warten und rutscht aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz 17 ab, Union stellt auf Platz vier den Kontakt zu den Aufstiegsrängen her.

FC St. Pauli - Dynamo Dresden 2:0 (1:0)

Der FC St. Pauli hat den zweiten Sieg innerhalb einer Woche bejubelt und verlässt den letzten Tabellenplatz . Auf einem schwer zu bespielenden Platz profitierten die Hamburger, die mit bislang 13 Toren die schwächste Offensive der Liga stellen, von einem Aussetzer von Dresdens Andreas Lambertz. Der 32-Jährige spielte einen Fehlpass unbedrängt in die Füße von Kyoung-Rok Choi, der Südkoreaner traf anschließend aus 16 Metern zu seinem ersten Saisontor (28.). Auch in der zweiten Halbzeit blieb St. Pauli das aktivere Team und schaffte früh die Vorentscheidung. An der gegnerischen Eckfahne provozierten sie einen Ballverlust, Aziz Bouhaddouz passte ins Zentrum auf Cenk Sahin, der aus zehn Metern problemlos zum 2:0 abschließen konnte (59.).