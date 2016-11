Zweite Liga Kaiserslautern schlägt Union Berlin

1. FC Kaiserslautern - Union Berlin 1:0 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern setzt seine Erfolgsserie fort. Gegen Union Berlin gelang dem Team von Trainer Tayfun Korkut der dritte Sieg in Folge. Die Berliner verpassten hingegen den Sprung auf Rang zwei. Union verlor erstmals in der laufenden Saison zwei Partien hintereinander und bleibt vorerst Fünfter.

Die erste große Chance des Spiels hatte Felix Kroos für die Gäste. Der 25-Jährige setzte einen direkten Freistoß an die Latte (22. Minute). Nur wenige Minuten später hatte dann auch Kaiserslautern die Gelegenheit zur Führung: Osayamen Osawe lief nach einem langen Ball allein auf Union-Torwart Jakob Bursk zu. Der Engländer, mit bisher fünf Treffern bester Torschütze des FCK, scheiterte aber an dem Keeper. Marcel Gaus machte es nach der Pause besser: Mit einem Abschluss von halblinks sorgte er für die Führung der Hausherren (71.). Osawe verpasste es anschließend, aus etwa elf Metern freistehend nachzulegen.

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum 2:1 (0:0)

Kurz vor der Pause hätte der VfL in Führung gehen müssen: Als Balazs Megyeri einen langen Ball aufnehmen wollte, ließ er ihn fallen. Aber Bochums Johannes Wurtz konnte den Ball vor dem leeren Tor nicht kontrollieren (42.). Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Tim Hoogland die nächste Großchance für die Gäste, sein Schuss wurde von Marcel Franke auf der Linie geklärt (50.). Im direkten Gegenzug fiel das Tor für Fürth: Sebastian Freis schloss den Konter mit dem Außenrist zum 1:0 ab (51.).

Der eingewechselte Selim Gündüz erzielte per Rechtsschuss ins kurze Eck den Ausgleich (67.), aber zu Beginn der Schlussphase ging Fürth ein zweites Mal in Front: Sercan Sararer schoss sein Team zum ersten Erfolg nach fünf Spielen und zuletzt vier Niederlagen in Folge (82.).