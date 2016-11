Zweite Liga Braunschweig wieder ohne Sieg, Kramny-Debüt geglückt

VfL Bochum - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0)

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen (2:2 gegen Hannover 96, 2:3-Pleite bei Dynamo Dresden) begann der Zweitliga-Tabellenführer Braunschweig stürmisch. Doch Bochum überstand die Drangphase und bot anschließend die bessere Leistung. Hektisch wurde es in der 25. Minute. Nach einem Freistoß von Marco Stiepermann landete der Ball bei Tim Hoogland, dessen Kopfball Torwart Jasmin Fejzic wohl knapp hinter der Linie abwehrte. Schiedsrichter Christian Dietz ließ jedenfalls weiterspielen.

Nach dem Seitenwechsel agierte Bochum immer offensiver und lief in die Falle des Gegners: In der 68. Minute bestrafte Braunschweig einen Fehler des VfL im Aufbauspiel zur Führung. Nach einem schnellen Gegenstoß über Onel Hernández erreichte der Ball Domi Kumbela, der aus wenigen Metern keine Mühe hatte (68. Minute). Mit einem Pfostenschuss von Peniel Mlapa hatte Bochum eine weitere gute Chance auf ein Tor (78.). Das gelang dann wenig später Nils Quaschner, der eine Unachtsamkeit der Braunschweiger Abwehr zum 1:1 nutzte (84.).

Braunschweig (27 Punkte) droht nun die Tabellenspitze zu verlieren. Der VfB Stuttgart (25 Punkte) könnte mit einem Sieg am Sonntag bei Union Berlin (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) vorbeiziehen.

Wo steht mein Verein? Hier geht es zur Zweitliga-Tabelle und allen weiteren Übersichten.

1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers 2:2 (1:0)

Für Würzburg und seinen Trainer Bernd Hollerbach lief das Duell gegen den FCN lange nach Plan. Der Aufsteiger stand tief, stabil und ließ kaum Chancen zu. Die Partie war wenig ansehnlich. Doch kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Guido Burgstaller mit einem sehenswerten Solo gegen gleich mehrere Würzburger für ein echtes Highlight, sein Flachschuss aus spitzem Winkel führte schließlich zum 1:0 (45.).

Nach der Pause drängte Nürnberg auf die Vorentscheidung, das Tor erzielten jedoch die Kickers. Elia Soriano traf mit einem abgefälschten Distanzschuss zum 1:1 (54.). Für Nürnberg kam es Sekunden später noch schlimmer: Schiedsrichter Timo Gerarch ahndete einen Klärungsversuch Even Hovlands gegen Valdet Rama als Foul, es gab Elfmeter. David Pisot nutzte die Gelegenheit zur Kickers-Führung (56.). Danach häuften sich die Chancen für den "Club": Burgstaller traf die Latte (86.), ein Schuss von Tobias Kempe wurde auf der Linie geklärt (86.), und dann schoss Hovland doch noch das 2:2 (89.).

Nürnberg (Neunter, 19 Punkte) bleibt damit auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis). Die Kickers stehen mit 21 Punkten auf Platz fünf.

Arminia Bielefeld - Heidenheim 2:1 (1:1)

Bielefelds neuer Trainer Jürgen Kramny hat die Mission "Klassenerhalt" mit einem Traumstart begonnen. Zunächst ging seine Premiere allerdings mit einem Rückschlag los. In der 14. Minute gelang den Gästen das 1:0 dank einer sehenswerten Kombination zwischen Marc Schnatterer und Tim Skarke, der den Ball links ins Tor schoss. Kurz darauf verpasste Verteidiger Timo Beermann das zweite Heidenheimer Tor knapp, sein Abschuss aus kurzer Distanz prallte an die Latte (19.).

Danach wurde Bielefeld besser und kam zum Ausgleich. Nach einem Torwartfehler von Kevin Müller staubte der ehemaliger Heidenheimer Andreas Voglsammer zum 1:1 ab (35.). Nach der Pause ging die Arminia sogar in Führung. In Folge eines kurios missglückten Rettungsversuchs der Heidenheimer traf Manuel Prietl per Kopf (62.). Es blieb beim zweiten Saisonsieg der Bielefelder.