Der Januar gehört im Fußball den Spekulationen, den ganzen Monat ist das Transferfenster geöffnet. Die Bundesligisten bessern nach, holen Spieler aus aller Herren Länder. Aber warum in die Ferne schweifen? SPIEGEL ONLINE stellt fünf Spieler aus der 2. Fußball-Bundesliga vor, die so gut sind, dass sie bald in der Bundesliga spielen könnten.

"In deiner Birne bist du Kreisliga"

Wenn es derzeit einen Fußballer in Deutschlands Profiligen gibt, dessen Leben Stoff für eine ganze Netflix-Serie böte, ist das sicher Daniel Keita-Ruel, 29 Jahre alt, von der SpVgg Greuther Fürth. Mit 17 spielte er in der U19 von Borussia Mönchengladbach, er war gut, ein großer und dennoch technisch beschlagener Stürmer - und wurde trotzdem aussortiert. Manager Max Eberl soll ihm zum Abschied gesagt haben: "Von Hals bis Fuß bist du Bundesliga, aber in deiner Birne bist du Kreisliga."

Als Keita-Ruel im Sommer 2011 an vier Raubüberfällen beteiligt war, war er 21. Er wurde erwischt, verurteilt und musste für fast vier Jahre ins Gefängnis. Normalerweise wäre es das Ende einer Karriere gewesen, die ohnehin schon ins Stocken geraten war. Nur ist in der Geschichte von Keita-Ruel nie irgendwas normal gewesen. Im Gefängnis legte er an Muskelmasse zu, als Freigänger traf er für den Oberligisten Ratingen, als freier Mann dann für Wattenscheid (Regionalliga) und Fortuna Köln (3. Liga).

Jedes Jahr wechselte Keita, wie ihn alle nennen, eine Liga höher. Er hat ja auch keine Zeit mehr zu verlieren. Jetzt spielt er mit Fürth erstmals in Liga zwei - und wie: 18 Spiele, acht Tore. Und so wäre es keine Überraschung mehr, wenn Daniel Keita-Ruel im Sommer wieder wechselt - in die Bundesliga.

Immer wieder Schalke

imago/pmk Philipp Klement

Man muss eigentlich gar nicht viel schreiben, um die Hinrunde von Paderborns Spielmacher Philipp Klement, 26, zusammenzufassen. Es reicht die nackte Bilanz: 17 Spiele, zehn Tore, sechs Vorlagen. Bleibt die Frage: Wo hat sich dieser Klement, der so leichtfüßig Pässe schlägt wie kein Zweiter in der Liga, eigentlich so lange versteckt?

Nun, er spielte für Kaiserslautern, Nürnberg, Rostock und Mainz, oft auch sehr gut, meist aber in den Reservemannschaften. Der Durchbruch blieb aus: Erst waren andere körperlich stärker, dann galten wieder andere als talentierter, vielleicht waren sie auch schlicht jünger. Zwei Bundesligaspiele mit insgesamt 28 Spielminuten hat Klement absolviert, beide für Mainz. Das erste im Herbst 2015 gegen Schalke, also gegen jenen Klub, der ihn nun offenbar verpflichten möchte. Das berichtet zumindest die "Bild"-Zeitung.

Training mit Heynckes

imago/DeFodi Dominick Drexler

Als Dominick Drexler im Sommer 2009 zu den Profis von Bayer 04 Leverkusen aufrückte, war er 19, A-Jugend-Pokalsieger und sehr talentiert. Nur reichte das nicht, um sich durchzusetzen: Für Leverkusen, das von Jupp Heynckes trainiert wurde, spielten Stefan Kießling, Arturo Vidal, Renato Augusto und Toni Kroos, auch er erst 19. Drexler blieb nur die Rolle als Trainingspartner, auf sein Bundesligadebüt wartet er noch immer.

Zehn Jahre später könnte die Geschichte von Drexler und der Bundesliga doch noch ein Happy End finden. Denn Drexler spielt seit einem halben Jahr für den 1. FC Köln und man kann seitdem vor allem eines erkennen: dass Verein und Spieler zu gut sind für Liga zwei. Drexler spielt im offensiven Mittelfeld, mal links, mal im Zentrum, und wenn es gefährlich wird, ist er meist beteiligt. Seine Bilanz: 18 Spiele, vier Tore, zehn Vorlagen. Erstklassig!

Störche, die flügge werden

imago/Eibner Kingsley Schindler

n der vergangenen Saison hatte Drexler noch mit Holstein Kiel um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt, trainiert wurde er von Markus Anfang. Als Anfang im Sommer nach Köln wechselte, nahm er Rafael Czichos gleich mit, wenige Wochen später unterschrieb auch Drexler im Rheinland. Und Kingsley Schindler, 25, könnte der nächste Storch sein, der flügge wird.

Schon nach der letzten Saison, in der Schindler mit 12 Toren und fünf Vorlagen in 33 Spielen auf sich aufmerksam gemacht hatte, gab es Interesse aus Bremen, Stuttgart und der Premier League. Schindler wäre wohl damals schon gerne gewechselt, man ließ ihn nur nicht. Im Sommer endet sein Vertrag, verlängern wird er diesen wohl nicht. Stattdessen steht ein Wechsel nach Köln steht im Raum. Ablösefrei im Sommer oder gegen Entschädigung sofort - es ist die letzte Entscheidung, die Kiel in dieser Personalie treffen kann.

imago/Michael Schwarz David Kinsombi

Anders sieht es bei Kapitän David Kinsombi, 23, aus. Sein Vertrag läuft noch bis 2021 und in Kiel wird man alles tun, um zumindest ihn zu halten. Das wird schwer genug: Kinsombi ist zweikampfstark, technisch gut und jetzt schießt er auch noch Tore (4 Saisontreffer). Kein Wunder, dass er von RB Salzburg und Klubs aus der Bundesliga und aus England umworben sein soll.