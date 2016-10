Zweite Liga Braunschweig nicht zu stoppen, Nürnberg schlägt 96

Eintracht Braunschweig - Greuther Fürth 1:0 (0:0)

Braunschweig ist mit 25 Punkten nach zehn Spieltagen souveräner Tabellenführer der zweiten Liga. Der Spitzenreiter drang gleich zu Beginn auf ein frühes 1:0 - und beinahe wäre der Plan nach gefährlichen Versuchen von Domi Kumbela (3. Minute) und Onel Hernández (4.) aufgegangen. Doch Fürth überstand die schwungvolle Anfangsphase und hielt im Verlauf gut mit. Schwieriger wurde es für Fürth ab der 30. Minute: Sercan Sararer, der erst neun Minuten zuvor die Gelbe Karte gesehen hatte, musste wegen eines Tritts gegen die Eckfahne mit Gelb-Rot vom Platz.

In Unterzahl hielt Fürth zwar weiter tapfer dagegen, musste aber schließlich doch den Gegentreffer hinnehmen. Hernández schob den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (59.). Acht Minuten später vergab Patrick Schönfeld die Vorentscheidung, als er einen Elfmeter an die Latte schoss.

1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:0 (2:0)

Die Nürnberger eröffneten die Partie mit einem frühen Treffer. Bereits nach vier Minuten traf Tim Matavz zur Führung. Danach war 96 zwar das etwas bessere Team, musste jedoch einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau schaltete der FCN schnell um und der Ball landete über Kevin Möhwald bei Guido Burgstaller, der per Kopf das 2:0 erzielte (21.).

Nürnberg verteidigte in der Folge souverän und geriert kaum in Gefahr. Spannend wurde es erst wieder in der 72. Minute, als Hannover nach Foul an Felix Klaus einen Elfmeter bekam. Doch Miiko Albornoz scheiterte mit seinem Strafstoß an Torwart Thorsten Kirschbaum. Es blieb beim 2:0. Für die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz ist es bereits der vierte Sieg in Serie, damit steht der Verein aktuell auf dem achten Tabellenplatz (14 Punkte). Hannover rutscht auf Rang fünf ab (17).

Erzgebirge Aue - Union Berlin 1:3 (1:1)

Der Gastgeber aus Aue spielte gegen die zuletzt starken Berliner (fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen) mutig. In der 20. Minute wurde das Engagement belohnt, Mario Kvesic traf im Strafraum aus halblinker Position. Danach tat Union ein wenig mehr und kam kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich. Damir Kreilach schoss das Tor nach Vorarbeit von Collin Quaner (42.).

Nach dem Seitenwechsel kassierte Aue nach einem schweren Patzer von Torwart Daniel Haas das 1:2. Erneut war Kreilach der Torschütze, der nach Ballverlust von Haas aus 18 Metern nur noch ins leere Tor schießen musste (63.). Steven Skrzybski gelang mit einem Kontertor schließlich die Entscheidung (82.), wieder sah Haas schlecht aus. Damit ist Union Berlin nun Braunschweigs Verfolger Nummer eins. Der Hauptstadt-Klub springt mit jetzt 20 Punkten auf Platz zwei. Aue steht auf dem 14. Rang (zehn Punkte).

So liefen die Zweitliga-Partien am Samstag, dem 22. Oktober.