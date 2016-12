Zweite Liga St. Pauli bleibt Tabellenletzter

Der FC St. Pauli ist am letzten Spieltag der Hinrunde trotz langer Überzahl nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den VfL Bochum hinausgekommen. Dabei vergaben die Hausherren die Chance auf einen Traumstart nur knapp: Nach einer verunglückten Rückgabe per Kopf von Bochums Timo Perthel traf Aziz Bouhaddouz mit der Hacke die Latte (3. Minute). Auf der anderen Seite klärte St.-Pauli-Torwart Phillipp Heerwagen erst glänzend gegen Peniel Mlapas Kopfball. Bei einem Abschluss des Bochumer Angreifers aus gut 16 Metern in Folge eines unberechtigten Einwurfs war der Torwart der Gastgeber allerdings chancenlos (20.). Ab der 29. Minute spielte Bochum dann nur noch zu zehnt: Perthel sah die Rote Karte, weil er Ryo Miyaichi bei einem Klärungsversuch am Kopf getroffen hatte.

Nach einem doppelten Fehler kam St. Pauli zum Ausgleich: Bochums Jan Gyamerah schenkte den Ball an der Außenlinie her, Torwart Riemann wehrte die anschließende Flanke vor die Füße von Bouhaddouz und der Angreifer schob zum 1:1 ein (76.). Für den dritten Saisonsieg reichte es aber nicht. Und so überwintert St. Pauli mit zwei Punkten Rückstand auf Rang 17 als Tabellenletzter.

Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig 0:0

Tabellenführer Eintracht Braunschweig hat einen Sieg beim Tabellen-16. Karlsruhe verpasst. Braunschweigs gefährlichste Aktion in einer schwachen ersten Hälfte war ein Fernschuss von Dominick Kumbela neben das Tor (30.). Karlsruhes Moritz Stoppelkamp scheiterte nach einem Freistoß per Nachschuss (38.). Die beste Möglichkeit des Spiels hatte die Eintracht in der zweiten Hälfte: Saulo Decarli traf per Freistoß die Unterkante der Latte, Ken Reichel schob im Nachschuss ein. Der Treffer wurde aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gegeben - zu Unrecht (69.). Auch Karlsruhe wurde per Freistoß gefährlich - bei Stoppelkamps Versuch hatte Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic Probleme (72.).

Trotz des Remis bleibt Braunschweig vorerst Spitzenreiter. Sowohl Stuttgart (Sonntag, 13.30 bei den Würzburger Kickers) als auch Hannover (Sonntag, 13.30 Uhr gegen den SV Sandhausen, beide Spiele im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) können durch einen Sieg jedoch noch vorbeiziehen und damit Herbstmeister werden.