2. Fußball-Bundesliga Eintracht Braunschweig besiegt Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig bleibt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga dran an der Konkurrenz. Die seit fünf Spielen unbesiegten Niedersachsen gewannen am Montagabend bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:1) und liegen mit 44 Punkten nur einen Zähler hinter dem Tabellendritten Hannover 96. Die seit fünf Monaten vor eigenem Publikum sieglosen Düsseldorfer hingegen verpassten den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

20.168 Zuschauer sahen einen munteren Auftakt mit Chancen auf beiden Seiten. Innenverteidiger Robin Bormuth (37.) staubte zur Düsseldorfer Führung ab, nachdem Eintrachts Torwart Jasmin Fejzic eine abgefälschte Freistoßflanke nach vorne abgewehrt hatte. Christoffer Nyman (60.) glich nach der Pause aus, ein abgefälschter Schuss von Onel Hernandez (89.) brachte den Sieg für die Gäste.

Die Braunschweiger, denen ohnehin schon zwei Defensivspieler fehlten, mussten bereits nach zehn Minuten auch noch den am Sprunggelenk verletzten Innenverteidiger Marcel Correia ersetzen. Dennoch kamen die Gäste eine Woche nach der beherzten Leistung beim 1:1 gegen Tabellenführer VfB Stuttgart auch gegen Fortuna gut ins Spiel und zu gefährlichen Offensivaktionen. Die beste Chance vergab Suleiman Abdullahi (7.), der gleich zweimal an Düsseldorfs Torhüter Michael Rensing scheiterte.

Die Gastgeber nutzten vor allem Standardsituationen zu guten Tormöglichkeiten. Erst scheiterte Kaan Ayhan, dessen Freistoß Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic um den Pfosten lenkte (30.), dann gelang Bormuth nach einem Freistoß von Rouwen Hennings der Führungstreffer für Düsseldorf. Torjäger Hennings hatte sogar die Chance zum 2:0 (50.), doch die Braunschweiger nutzten eine Unachtsamkeit in der Fortuna-Defensive nach einer Stunde zum Ausgleich. Kurz vor Schluss traf Hernandez dann sogar zum Sieg.