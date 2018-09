Stadtderby in der zweiten Liga St. Pauli erkämpft Remis beim harmlosen HSV

Die Offensive gilt als der stärkste Mannschaftsteil beim Hamburger SV, doch gegen St. Pauli blieb diese völlig wirkungslos: Im Hamburger Stadtderby hat es keinen Sieger gegeben - das Zweitliga-Fußballduell endete torlos. Der HSV ist damit vorübergehend Zweiter (14 Punkte) und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Köln. St. Pauli steht mit einem Punkt weniger auf Platz sieben. Bemerkenswert: Die Angreifer des Bundesliga-Absteigers gaben nur einen Schuss aufs Tor ab und erspielten sich keine einzige Großchance.

Vor dem Spiel hatte es vereinzelt Provokationen unter den rivalisierenden Fanlagern gegeben. Im Volkspark selbst blieb es bis auf eine Pyro-Aktion im Block der St.-Pauli-Anhänger, Gesängen und Spruchbändern eher ruhig. Schwere Zwischenfälle auf den Tribünen und um die Arena wurden zunächst nicht bekannt.

Das bis dahin letzte Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli hatte es in der Rückrunde der Bundesliga-Saison 2010/2011 gegeben. St. Pauli siegte im Volkspark 1:0 durch ein Tor von Gerald Asamoah. Beim HSV standen damals noch einige Topspieler wie Zé Roberto, van Nistelrooy oder Torwart Frank Rost in der Startformation.

Der HSV trifft das Tor nicht mehr Das erste Stadt-Derby seit sieben Jahren. Am 8. Spieltag der Zweiten Liga empfing der Hamburger SV den FC St. Pauli. Die Gästefans zündeten vor Anpfiff Bengalos, die HSV-Anhängern verzichteten auf Pyrotechnik. Stattdessen bereiteten sie ein großes Banner vor, das an die großen Erfolge in der Vergangenheit erinnern sollte. Rund um das Volksparkstadion war mit Ausschreitungen gerechnet worden, dementsprechend groß war das Polizeiaufkommen. Es sollte aber ruhig bleiben. Premiere für beide: HSV-Trainer Christian Titz (r.) und St.Pauli-Coach Markus Kauczinski standen erstmals während eines Stadtduells in Hamburg an der Seitenlinie. Während des Spiels geschah wenig. Der HSV wirkte nervös. Das könnte auch an den zuletzt schwachen Leistungen gelegen haben. St. Pauli hatte die Chance, mit einem Sieg am Rivalen vorbeizuziehen. Doch das Team agierte ideenlos. Auch Lewis Holtby stand zuletzt in der Kritik. Gegen St. Pauli konnte der Mittelfeldspieler keine Akzente setzen. Auch Hamburgs Bürgermeister, Peter Tschentscher (Mitte), ließ sich das Derby nicht entgehen. Gotoku Sakai konnte es nicht fassen. Zum dritten Mal in Folge blieb der Hamburger SV ohne eigenen Treffer, 0:6 in Regensburg, 0:0 gegen Fürth und nun 0:0 gegen St. Pauli. Tabellarisch steht der HSV trotz der jüngsten Ergebnisse aber noch gut da. Mit 14 Punkten ist Hamburg Zweiter, auch St. Pauli liegt mit 13 Punkten in der Nähe der Aufstiegsränge.

Sieben Jahre später hat der HSV den Stadtrivalen nun als Zweitligist und ohne große Stars empfangen. Die Partie war kämpferisch und ereignisarm im Spiel nach vorne. Die beste Chance der ersten Hälfte vergab St. Paulis Johannes Flum per Kopf (7. Minute). Der Gastgeber - erstmals in dieser Saison mit Hoffnungsträger Jan-Fiete Arp in der Startelf -, war nach dem 0:5-Debakel im vergangenen Heimspiel gegen Regensburg sichtlich um Sicherheit bemüht.

In der zweiten Hälfte ging Trainer Christian Titz mit den Hereinnahmen von Tatsuya Ito und Pierre-Michel Lasogga mehr ins Risiko - doch das Team blieb harmlos: Die HSV-Offensive erzielte wie schon am Donnerstag in Fürth keinen Treffer. St. Paulis Defensive geriert nur in den Schlussminuten kurz in Gefahr. Letzter Aufreger der Partie war ein Fernschuss von Cenk Sahin in der Nachspielzeit, Torwart Pollersbeck stand weit vor dem eigenen Tor und rettete im letzten Moment.

Hamburger SV - FC St. Pauli 0:0

Hamburg: Pollersbeck - Sakai, Bates, van Drongelen, Santos - Janjicic, Mangala - Hwang (65. Narey), Holtby, Hunt (53. Ito) - Arp (72. Lasogga)

St. Pauli: Himmelmann - Dudziak, Ziereis, Avevor, Buballa - Flum (83. Zehir), Knoll - Sahin, Buchtmann, Möller Daehli (76. Neudecker) - Diamantakos (73. Veerman)

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Gelbe Karten: Arp, Janjicic / Buchtmann, Sahin, Flum

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)