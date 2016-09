Zweite Liga Hannover rettet Remis gegen Bielefeld

Arminia Bielefeld - Hannover 96 3:3 (2:1)

Zwei Eigentore haben dem Bundesliga-Absteiger Hannover 96 in der 2. Liga einen Punkt gerettet. Die Niedersachsen lagen bei Arminia Bielefeld zweimal in Rückstand, spielten am Ende aber noch 3:3 (1:2). Der Abstand auf den Tabellenführer Eintracht Braunschweig beträgt nach fünf Spieltagen sieben Punkte.

Fabian Klos brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (26. Minute) und erhöhte fünf Minuten später auf 2:0. Sebastian Schuppan verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit seinem ersten Eigentor zum 2:1. Joker Kenan Karaman erzielte das Tor zum 2:2 (69.), ehe Brian Behrendt traf (79.). In der Nachspielzeit traf Schuppan erneut ins eigene Tor.

Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue 0:3 (0:1)

Im Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue hat Dynamo Dresden die erste Niederlage der Saison kassiert. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus verlor 0:3 (0:1) und verpasste damit den Sprung auf Platz zwei. Die Gäste hievten sich mit ihrem zweiten Saisonsieg vorübergehend aus dem Tabellenkeller.

Fabio Kaufmann traf mit einem abgefälschten Schuss in der 32. Spielminute zur Führung für Aue. Die Gäste wurden nun immer agiler und setzten sich per Doppelschlag von Simon Skarlatidis (53.) und Pascal Köpke (54.) ab. Dem Treffer zum 3:0 ging ein Torwartfehler von Marvin Schwäbe voraus, der Stürmer Köpke den Ball direkt vor die Füße spielte.

Karlsruher SC - FC St. Pauli 1:1 (0:1)

Der Karlsruher SC ist auch gegen den punktgleichen FC St. Pauli nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen und wartet seit über viereinhalb Monaten auf einen Pflichtspielsieg.

Vor 14.686 Zuschauern im Wildpark glich Dimitrios Diamantakos (57.) die Gäste-Führung von Aziz Bouhaddouz (32.) aus. Der KSC ist damit nach dem 5. Spieltag saisonübergreifend seit acht Auftritten sieglos (drei Niederlagen, fünf Unentschieden). Die Hamburger haben sich nach drei Niederlagen zum Rundenstart nun mit vier Punkten aus den vergangenen beiden Partien stabilisiert.