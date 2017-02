Zweite Liga Hannover verpasst die Tabellenspitze

Hannover 96 hat den zwischenzeitigen Sprung auf Platz eins verpasst. Das Team von Trainer Daniel Stendel kam zu Hause gegen den Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus. In der Tabelle ist Hannover (42 Punkte) mit einem Punkt Vorsprung vor Union Berlin zwar weiter Zweiter. Spitzenreiter VfB Stuttgart (44) kann am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) durch einen Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern allerdings bereits auf fünf Punkte davonziehen.

Gegen Bielefeld geriert 96 zweimal in Rückstand. In der ersten Hälfte schloss Christoph Hemlein einen Konter mit einem Rechtsschuss zur Bielefelder Führung ab (28. Minute). Kurz darauf glich Martin Harnik durch einen Foulelfmeter aus (37.). Brian Behrendt hatte Kenan Karman zuvor am Strafraumeck mit dem Rücken zum Tor stehend zu Fall gebracht (36.). Aber noch vor der Pause bekam auch Bielefeld einen Elfmeter. Beim Zweikampf zwischen Hannovers Salif Sané und Arminias Keanu Staude erneut auf den Punkt zu zeigen, war allerdings eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Felix Brych (45.+1.). Fabian Klos trat an und verwandelte sicher (45.+2.).

In Folge einer Ecke glich Hannover ein zweites Mal aus: Sané traf mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (57.). Beide Teams hatten in der Folge noch Großchancen zum Siegtreffer, ließen sie aber liegen. Bielefeld verlässt durch den Punktgewinn vorerst die Abstiegsränge und steht nun auf Platz 15. Karlsruhe, St. Pauli und Aue haben allesamt nur einen Punkt Rückstand und kommen an diesem Spieltag noch zum Einsatz.

Fortuna Düsseldorf - Heidenheim 0:0

Düsseldorf wartet weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Im Heimspiel gegen Heidenheim musste sich das Team von Trainer Friedhelm Funkel mit einem torlosen Remis begnügen. Es war das neunte sieglose Ligaspiel in Folge. Heidenheim bleibt vorerst Tabellenfünfter - mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsrang drei. In der zweiten Hälfte war die Fortuna das etwas engagiertere Team, agierte in der Offensive aber nicht effektiv genug. Die Gäste vergaben ihre besten Torchancen durch John Verhoek (12.) und Tim Kleindienst (76.).