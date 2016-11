Zweite Liga Hannover besiegt Aue und übernimmt Platz drei

Hannover 96 - Erzgebirge Aue 2:0 (1:0)

Aue hatte zu Beginn zwei gefährliche Chancen: Zunächst verpasste Fabio Kaufmann die Führung (6. Minute), kurz darauf schoss Pascal Köpke nach einem guten Solo links am Tor vorbei (8.). Den gefährlicheren Start erwischte allerdings Hannover, das in der ersten Minute Pech hatte: Nach einem Zusammenspiel zwischen Kenan Karaman und Martin Harnik erreichte der Ball Marvin Bakalorz, dessen Schuss landete im Netz. Doch Schiedsrichter Christof Günsch hatte Harnik zuvor im Abseits gesehen - eine Fehlentscheidung.

Nach Aues Doppelchance bestimmte wieder 96 die Partie und belohnte sich: In der 23. Minute verlängerte Salif Sané eine Freistoßflanke von rechts und Harnik vollstreckte die Vorarbeit aus kurzer Distanz frei stehend zum 1:0 per Kopf. In der Folge hatte Hannover wenig Mühe, den Gegner vom Tor fern zu halten, blieb aber selbst auch harmlos. Erst in der 51. Minute sorgte Harnik mit einem Lattentreffer wieder für Gefahr. Die Entscheidung erzielte schließlich Niclas Füllkrug aus wenigen Metern (77.).

Dank des siebten Siegs in der laufenden Saison übernimmt Hannover Platz drei (24 Punkte), Aue rutscht mit zehn Punkten einen Platz nach hinten und ist jetzt Vorletzter.

Karlsruher SC - SV Sandhausen 1:3 (0:0)

Mit wenigen Chancen ging die Partie in die Halbzeitpause. Schlecht war das Spiel aber nicht, und ein bisschen Aufregung gab es auch: In der 13. Minute hätte Sandhausen einen Elfmeter bekommen können, doch der Pfiff des Unparteiischen Wolfgang Stark blieb aus. Dimitrios Diamantakos hatte den ehemaligen Karlsruher Daniel Gordon ungeschickt zu Fall gebracht. Die etwas bessere Leistung bot sonst der KSC, der mit Fernschüssen von Moritz Stoppelkamp (32.) und Manuel Torres (33.) immerhin zwei gute Möglichkeiten hatte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Diamantakos Karlsruhe in Führung. Der Angreifer traf nach einem guten Pass von Hiroki Yamada per Lupfer zum 1:0 (47.). Fast wäre dem SVS die direkte Antwort gelungen, doch ein Schuss von Lucas Höler wurde auf der Linie gerettet (52.). Wenig später erzielte Sandhausen dann das 1:1: Andrew Wooten traf per Elfmeter (59.). Wie bereits in der 13. Minute hieß das Zweikampfduell, das zum Strafstoß führte, Diamantakos gegen Gordon.

Das Spiel war jetzt ausgeglichen, mit dem besseren Ende für Sandhausen: Wooten machte seinen Doppelpack mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern perfekt - der Siegtreffer. Für den Endstand sorgte Höler in der Nachspielzeit (90.+3). Der SVS festigt damit seinen Platz im Mittelfeld (Siebter, 19 Punkte). Karlsruhe ist 16. mit elf Punkten.

