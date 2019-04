Der Hamburger SV hat überraschend gegen den 1. FC Magdeburg verloren. Der Zweite der 2. Fußball-Bundesliga unterlag den abstiegsbedrohten Gästen 1:2 (1:0). Bakery Jatta hatte die Führung für den HSV erzielt, doch Marius Bülter und Philip Türpitz drehten die Partie in der zweiten Hälfte.

"Das ist in unserer jetzigen Phase Gift. Wie wir die Gegentore kassieren, ist bitter, das darf nicht passieren", sagte HSV-Kapitän Lewis Holtby nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge dem TV-Sender Sky: "Wir waren auch nach vorne nicht entschlossen genug. Wir müssen uns jetzt aufrappeln für das nächste große Spiel in Köln."

Das einzige Tor der ersten Hälfte erzielte der HSV in der 31. Minute. Nach einem Freistoß von Douglas Santos geriet die Kopfballabwehr von Magdeburgs Björn Rother zu kurz. Der Ball sprang Jatta vor die Füße und der Offensivspieler konnte unbedrängt zur Führung treffen. Es war neben einem Schuss aus der Nahdistanz von Lewis Holtby (14.) die beste Chance des HSV vor der Pause.

Christian Charisius / DPA HSV-Torschütze Jatta

Schiedsrichter nimmt Elfmeter zurück - und übersieht Handspiel

Auch die Gäste aus Magdeburg hatten gute Möglichkeiten: Felix Lohkemper konnte HSV-Keeper Julian Pollersbeck umkurven und den Ball ins Tor schieben - doch Schiedsrichter Bastian Dankert gab den Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht (22.). Eine strittige Entscheidung. Kurz vor der Halbzeit rettete David Bates noch vor dem einschussbereiten Lohkemper (44.).

Auch in der zweiten Hälfte gab es Schiedsrichter-Aufreger: Zunächst entschied Dankert nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Tobias Müller und Pierre-Michel Lasogga auf Strafstoß - auf Intervention des Assistenten gab es jedoch zu recht nur Eckball. Dieser hatte die nächste strittige Szene zur Folge: Der Ball sprang nach einem HSV-Kopfball an Müllers Arm. Auch hier gab keinen Elfmeter (53.).

Dafür konnte wenige Minuten später wieder ein Treffer bejubelt werden - diesmal auf Magdeburger Seite. Marius Bülter war für den Ausgleich verantwortlich (60.). Nach einem Ballverlust des HSV im Mittelfeld spielte Rico Preißinger einen Steilpass in den Lauf des Angreifers, den kein HSV-Verteidiger mehr stören konnte. Auch Pollersbeck konnte nicht eingreifen.

Und es kam noch schlimmer für den HSV: Nach einem Freistoß der Magdeburger sprang der Ball von Rick van Drongelen zu Türpitz. Der Mittelfeldspieler zog aus 15 Metern Entfernung ab - und traf in der Nachspielzeit zum 2:1 (90.+4). Am kommenden Montag trifft der HSV im Topspiel auf den Tabellenführer 1. FC Köln (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Stuart Franklin / Getty Images Jubelnde Magdeburger nach dem Siegtreffer

Hamburger SV - 1. FC Magdeburg 1:2 (1:0)

1:0 Jatta (31.)

1:1 Bülter (60.)

1:2 Türpitz (90.+4)

Hamburg: Pollersbeck - Bates, Papadopoulos, van Drongelen - Sakai (76. Narey), Gideon Jung, Mangala, Santos - Holtby (83. Köhlert) - Lasogga, Jatta (67. Berkay Özcan)

Magdeburg: Brunst - Rother (66. Ignjovski), Tobias Müller, Erdmann, Perthel - Kirchhoff (83. Schäfer) - Laprevotte, Preißinger - Türpitz - Lohkemper (64. Beck), Bülter

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Zuschauer: 49.82

Gelbe Karten: Holtby (5), Papadopoulos, Narey (4) - Bülter (4), Preißinger (4), Kirchhoff (3), Türpitz (3)