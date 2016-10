Zweite Liga Schlusslicht St. Pauli geht in Sandhausen unter

SV Sandhausen - FC St. Pauli 3:0 (2:0)

Die Hamburger haben den Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga deutlich verpasst. In einer zunächst ausgeglichenen und wenig ereignisreichen Partie ging Sandhausen durch einen Treffer von Lucas Höler (26. Minute) in Führung. Beim Abschluss von Thomas Pledl konnte St. Paulis Torwart Robin Himmelmann noch abwehren, beim Nachschuss aus kurzer Distanz hatte er dann keine Chance. Das 2:0 durch Pledl in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war die Vorentscheidung (45.+1).

St. Pauli ist bereits seit sechs Spielen sieglos und steht mit fünf Punkten am Tabellenende. Daran änderte sich auch nichts mehr in der zweiten Hälfte. Das Zweitliga-Schlusslicht hatte sogar Glück, dass Sandhausen nur noch auf 3:0 erhöhte. Neben dem Treffer durch Andrew Wooten (72.) hatte der SVS auch noch weitere Möglichkeiten. Der Klub ist damit Achter.

FC Heidenheim - Dynamo Dresden 0:0

Heidenheims Denis Thomalla sorgte mit einem Lattenschuss für den ersten Höhepunkt der Partie (25.). Fünf Minuten später kam auch Dynamo zu seiner ersten Großchance: Der Versuch von Aias Aosman prallte ebenfalls an den Querbalken. Im weiteren Verlauf fehlte es auf beiden Seiten an Ideen und Torchancen. Dresden schien dem Sieg zwar etwas näher zu sein, doch es endete mit einem torlosen Remis. Heidenheim bleibt damit Zweiter (19 Punkte), Dresden steht mit dem neunten Rang im gesicherten Mittelfeld (13).

So liefen die Zweitliga-Freitagsspiele vom 21. Oktober.