Zweite Liga Union siegt weiter, Braunschweig bleibt dran

Union Berlin - 1860 München 2:0 (1:0)

Die Berliner fanden besser in die Partie: Union spielte offensiver als 1860 und kam zu mehreren gefährlichen Torraumszenen. Aber erst kurz vor der Pause fiel die verdiente Führung: Eine Direktabnahme von Damir Kreilach wurde noch abgeblockt, der platzierte Nachschuss von Steven Skrzybski brachte das 1:0 (41. Minute). Es war das achte Saisontor des 24-Jährigen. Auch in der zweiten Hälfte war Union überlegen. 1860 hatte unter dem neuen Trainer Vítor Pereira drei von vier Ligaspielen gewonnen, war gegen Berlin aber machtlos. So sorgte das Team von Trainer Jens Keller schon in der 60. Minute praktisch für die Entscheidung, als Simon Hedlund auf 2:0 erhöhte.

Mit einem dritten Treffer wäre Berlin sogar am punktgleichen Hannover vorbei auf Rang zwei gesprungen, aber die Gastgeber ließen zu viele Chancen ungenutzt. So bleibt Union vorerst Dritter. 1860 verpasste noch den Anschluss, als Sebastian Boenisch die Latte traf (77.). Die Münchner stehen nach der Niederlage vorerst weiter sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.

SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

Braunschweig hat den ersten Sieg nach der Winterpause gefeiert. Durch einen Erfolg gegen Sandhausen bleibt der Rückstand auf Rang drei bei einem Punkt. Dabei hatte die Eintracht zunächst Glück: Sandhausens Julian Derstroff köpfte aus kürzester Distanz zu unplatziert, Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic parierte (26.). Auf der anderen Seite hatte Hendrick Zuck die beste Gelegenheit, aber auch SVS-Torwart Marco Knaller war zur Stelle (32.).

Eine Standardsituation brachte in Hälfte zwei den Braunschweiger Siegtreffer: Infolge eines Freistoßes drückte Mirko Boland einen Abpraller vom Pfosten per Kopf über die Linie (71.), dem Treffer war allerdings ein Braunschweiger Foulspiel vorausgegangen. Fejsic rettete den Sieg, als er einen guten Freistoß von Thomas Pledl mit einer klasse Parade entschärfte (81.). Der eingewechselte Jan Hochscheidt verpasste kurz darauf die Vorentscheidung (83.).

Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth 1:1 (0:0)

Die erste große Torchance des Spiels hatten die Kickers: Den Schuss von Elia Soriano aus kurzer Distanz fälschte Marco Caligiuri an den Pfosten ab (7.). Es war die einzige gefährliche Aktion der ersten Hälfte. Nach der Pause schaffte Würzburg einen Blitzstart, Stephan Schröck brachte sein Team in Führung (48.). Aber nur vier Minuten später stand es 1:1, ohne dass Fürth ein einziges Mal auf das Würzburger Tor geschossen hatte: Kickers-Torwart Robert Wulnikowski faustete seinen Mitspieler Júnior Díaz an, von diesem prallte der Ball ins Tor (52.). So bleiben die Kickers im fünften Spiel in Folge sieglos - und Fürth in der vierten Partie hintereinander ungeschlagen.