Zweite Liga 1860 und Union siegen nach Rückstand

Union Berlin - VfL Bochum 2:1 (0:1)

Zum Rückrundenstart der Zweiten Bundesliga haben die "Eisernen" aus Berlin die Chance genutzt, den Abstand auf die Aufstiegsränge zwischenzeitlich auf einen Punkt zu verkürzen. Die Elf von Trainer Jens Keller war zwar über weite Strecken das aktivere Team, doch Bochum konnte zunächst in Führung gehen. Aus einer gesicherten Defensive heraus sorgte der VfL vor allem über Konter für Gefahr. Kurz vor der Pause war es Tim Hoogland, der Bochum mit einem abgefälschten Kopfball aus acht Metern in Führung brachte (40. Minute).

In der zweiten Hälfte blieb Berlin das bestimmende Team, doch die Hausherren konnten sich für ihre Feldüberlegenheit erst spät belohnen. Beim Ausgleichstreffer profitierte Sebastian Polter von einem Ausrutscher von Bochums Felix Bastians. Anschließend umkurvte Unions Rekordzugang den Gästetorhüter Manuel Riemann und schob zum 1:1 ein (67.). Vollends drehte Berlin die Partie dann zehn Minuten vor Schluss, als Flügelspieler Steven Skrzybski nach einem missglückten Klärungsversuch von Riemann per Innenrist den Siegtreffer aus 15 Metern erzielte (80.).

1860 München - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1)

Neu-Trainer Vítor Pereira hat einen gelungen Einstand beim Münchner Traditionsverein gefeiert. Die Mannschaft des Portugiesen ließ sich auch von einem frühen Rückstand nicht beirren und klettert dank des vierten Heimsiegs in der laufenden Spielzeit vorübergehend auf Platz 13. Der Tabellennachbar aus Fürth hatte in der Anfangsphase nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte das Führungstor erzielt. Unter gütiger Mithilfe von Sechzig-Verteidiger Jan Mauersberger und Torwart Stefan Ortega, die sich gegenseitig behinderten, kam Mittelstürmer Serdar Tursun zu seinem sechsten Saisontreffer. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Ivica Olic allerdings per verwandeltem Foulelfmeter der Ausgleich (43.).

Die "Kleeblätter", die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Abwehrspieler Stephen Sama (49.) lange in Unterzahl agieren mussten, gerieten erst kurz vor dem Abpfiff in Rückstand. Der eingewechselte Thomas Liendl schloss von der Strafraumgrenze überlegt ins rechte Eck zum Siegtreffer ab (86.) und ließ die 17.000 Zuschauer in der Münchner Arena jubeln.

Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen 0:3 (0:1)

Nach zuletzt zwei Remis vor der Winterpause hat Sandhausen wieder einen Sieg eingefahren. In einem ereignisarmen ersten Durchgang traf der 22-jährige Lucas Höler mit einem Aufsetzer aus der Drehung früh zum 0:1 (14.). Die Düsseldorfer hatten ihre beste Phase nach dem Wiederbeginn, mehr als ein Pfostenschuss von Lukas Schmitz (62.) gelang ihnen aber nicht.

Der SVS präsentierte sich insgesamt strukturierter im Spielaufbau - und nutzte die eigenen Gelegenheiten konsequent: Erst sorgte Thomas Pledl mit einem sehenswerten Schuss von rechts in den linken Torwinkel für die Vorentscheidung (75.), vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit stellte Innenverteidiger Tim Knipping per Kopfball aus kurzer Distanz den Endstand her (86.). Sandhausen rückt damit zwischenzeitlich bis auf Platz sechs vor, die Fortuna bleibt auf Platz zehn.