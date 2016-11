2. Fußball-Bundesliga Union und Braunschweig siegen, KSC holt wichtigen Punkt

Eintracht Braunschweig hat den Vorsprung auf Verfolger VfB Stuttgart zumindest bis Montag auf vier Punkte ausgebaut. Der Tabellenführer besiegte am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga 1860 München mit Interimscoach Daniel Bierofka 2:1 (1:0). Für Braunschweig trafen Christoffer Nyman und Domi Kumbela, für die abstiegsbedrohten Löwen verkürzte Ivica Olic auf 1:2. Erstligaabsteiger Stuttgart tritt erst am Montag (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen den 1. FC Nürnberg an.

Union Berlin liegt dank eines schönen Volleytreffers von Felix Kroos nur noch einen Punkt hinter der Spitzengruppe. Das Team von Trainer Jens Keller gewann nach zuletzt nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen beim SV Sandhausen verdient 1:0 (1:0). Kroos traf bereits in der zwölften Minute. Für die Gastgeber war es erst die zweite Niederlage in den vergangenen zehn Pflichtspielen.

5.185 Zuschauer sahen ein mäßiges Spiel. Dabei gingen die Gäste gleich mit ihrer ersten Chance in Führung: Nach einer Ecke kam Kroos volley zum Abschluss, sein Schuss wurde noch abgefälscht und fand den Weg ins Tor. Sandhausen fand kaum einen Weg durch die gut stehende Berliner Defensive. Tim Kister (15.) mit einem Kopfball auf die Latte und Andrew Wooten (40.) mit einem abgefälschten Schuss hatten noch die besten Möglichkeiten für die Gastgeber. Nach der Pause wurde Sandhausen offensiver, erspielte sich aber keine größeren Möglichkeiten.

KSC mit wichtigem Unentschieden

Der Karlsruher SC erkämpfte sich ein 0:0 im brisanten Südwestderby beim 1. FC Kaiserslautern. Der FCK ist seit nunmehr fünf Partien ungeschlagen (drei Siege, zwei Unentschieden). Vor der Partie hatte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther seinem Coach Thomas Oral eine Jobgarantie ausgestellt. "Unser Cheftrainer leistet hervorragende Arbeit", sagte der Klubchef der Badener bei Sky: "Das ist kein Schicksalsspiel für ihn."

Die Partie begann mit leichter Verspätung, weil im Gästefanblock Pyrotechnik gezündet worden war. Grundsätzlich war es vor dem Anpfiff in der Stadt ruhig geblieben - auch aufgrund des Großaufgebots der Polizei rund um das Hochrisikospiel. Vor 28.487 Zuschauern hätte der FCK in der fünften Minute eigentlich in Führung gehen müssen. Marcel Gaus schaffte es aber, den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unterzubringen. Der Rest der ersten Hälfte war Kampf.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts. In der 61. Minute wurde ein Treffer des Lauterers Jacques Zoua wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt - allerdings stand nicht Zoua, sondern Osayamen Osawe im Abseits. Eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Günter Perl.