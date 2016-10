Zweite Liga VfB Stuttgart besiegt Fürth deutlich

Der VfB Stuttgart hat den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. In der Abschlussbegegnung des 8. Spieltags gewann der Klub 4:0 (3:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Der VfB ist mit nun 16 Punkten Dritter in der Zweiten Liga.

Stuttgarts Sommerzugang Carlos Mané bescherte seinem Verein bereits in den Anfangsminuten eine komfortable Ausgangsposition dank eines Doppelpacks. Für die frühe Entscheidung sorgte Benjamin Pavard (24. Minute), Christian Gentner setzte den Schlusspunkt (80.). Fürth steht nach der Niederlage als Achter noch im oberen Tabellenmittelfeld.

Bereits nach 69 Sekunden brachte Mané den Bundesliga-Absteiger in Führung. Kurz darauf jubelte Stuttgart wieder: Mané erhöhte in der vierten Minute auf 2:0. Für die Leihgabe von Sporting Lissabon war es der erste Saisoneinsatz. Der 22-Jährige war erst kurz vor Schließen des Transferfensters Ende August nach Stuttgart gewechselt, danach kam er zunächst nicht über die Reservistenrolle hinaus.

Der VfB kontrollierte danach weiter die Partie und Mané blieb einer der auffälligsten Akteure. Das 3:0 erzielte jedoch ein anderer Profi: In der 24. Minute traf Pavard nach einem Eckball von Alexandru Maxim per Kopf. Auch für den Zugang vom OSC Lille war es das erste Spiel für die Stuttgarter.

Wie bereits bei den zwei Toren zuvor verteidigten die Fürther auch beim dritten Gegentreffer fahrlässig. Eine Blamage blieb dem Klub jedoch erspart. Stuttgart ließ danach viele Großchancen ungenutzt, aber auch die Spielvereinigung konnte das Geschehen in der zweiten Hälfte offener gestalten. In der 58. Minute hatte Fürths Serdar Dursun mit einem platzierten Fernschuss die beste Möglichkeit auf das Anschlusstor. Christian Gentner machte es aus der Distanz ein bisschen besser. Der Stuttgarter traf in der Schlussphase zum Endstand (80.).