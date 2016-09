2. Fußballbundesliga VfB schlägt Kaiserslautern, Braunschweig siegt weiter

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 0:1 (0:0)

Im ersten Spiel nach dem überraschenden Aus von Jos Luhukay ist dem VfB Stuttgart der dritte Saisonsieg gelungen. Beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern bescherte Stürmer Simon Terodde dem Bundesligaabsteiger einen 1:0-Erfolg.

Der VfB hatte zu Beginn Glück, dass Lauterns Zoltan Stieber nach einem grenzwertigen Körpereinsatz von Toni Sunjic keinen Strafstoß zugesprochen bekam (6. Minute). Im Anschluss übernahm Stuttgart die Initiative. Dennoch dauerte es bis zur 53. Minute, ehe der VfB in Führung ging: Emiliano Insúa durfte unbedrängt flanken, Terodde hatte in der Mitte keine Probleme, aus kurzer Distanz einzuköpfen. Zuvor hatten im ersten Durchgang Tobias Werner nach Doppelpass mit Alexandru Maxim (20.) und Takuma Asano nach Kopfballablage von Terodde vielversprechende Möglichkeiten vergeben.

Nach dem Gegentor schaffte es der FCK nur langsam, besser ins Spiel zu kommen. Stattdessen hatte die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut Glück, dass eine abgefälschte Hereingabe von Maxim nicht im Tor, sondern nur auf der Querlatte landete (58.). In der Folge intensivierte Kaiserslautern weiter seine Offensivbemühungen - und brachte den VfB zusehends in Bedrängnis. Allerdings fehlte es dem FCK an Präzision im Passspiel, sodass es am Ende beim 0:1 blieb.

Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen 2:1 (0:0)

In einer ansehnlichen Zweitligapartie mit zahlreichen Abschlüssen auf beiden Seiten setzte sich Braunschweig gegen mutige Sandhäuser durch und hält sich an der Tabellenspitze. In der sechsten Minute traf Domi Kumbela mit einem Kopfball nur den Pfosten und verpasste so seinen fünften Saisontreffer.

Besser machte es in der zweiten Halbzeit der Schwede Christoffer Nyman: In der 57. Minute vergab der Eintracht-Stürmer noch eine aussichtsreiche Gelegenheit, fünf Minuten später schoss er seinen zweiten Treffer im Trikot der Braunschweiger (62.). Eine Viertelstunde vor Ende besorgte der eingewechselte Onel Hernández mit einem Schuss aus 20 Metern die Vorentscheidung (75.). Ein Abstauber von Richard Sukuta-Pasu in der Nachspielzeit war nicht mehr als Ergebniskorrektur für den SVS (90.+5). Braunschweig kann sich nach dem fünften Sieg im fünften Spiel über eine makellose Saisonbilanz freuen.

FC Heidenheim - Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0)

Im ersten Durchgang waren klare Chancen Mangelware. Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte Heidenheims Sebastian Griesbeck an Michael Rensing im Düsseldorfer Tor, nachdem er zuvor von Kapitän Marc Schnatterer glänzend in Szene gesetzt worden war (42.). Ein katastrophaler Ballverlust von Fortunas Oliver Fink ermöglichte dann den Führungstreffer in der zweiten Hälfte: Schnatterer legte für Tim Kleindienst auf, dessen Schuss aus 16 Metern fälschte Alexander Madlung unhaltbar zum 1:0 ab (70.). Beim 2:0 hatte Torwart Rensing einen langen Ball weit vor seinem Kasten ins Aus gegrätscht, allerdings war er nicht rechtzeitig zwischen die Pfosten zurückgekehrt. Dies nutzte Schnatterer zu einem Fernschuss, der gegen die Unterkante der Latte und von dort hinter die Torlinie flog (76.). Die Mannschaft von Frank Schmidt klettert damit zwischenzeitlich auf den dritten Platz.