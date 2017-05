Relegation 1860 steigt ab, Fans sorgen für Skandal

Der TSV 1860 München hat das Relegationsrückspiel gegen den SSV Jahn Regensburg 0:2 (0:2) im eigenen Stadion verloren. Damit muss der Deutsche Meister von 1966 nach dem Remis im Hinspiel in der kommenden Spielzeit erstmals seit 24 Jahren wieder drittklassig spielen. Kolja Pusch (30. Minute) und Marc Lais per Kopf (41.) sorgten mit ihren Treffern gegen schwache Löwen bereits in der ersten Hälfte für die Entscheidung zugunsten der Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich.

Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit sorgten enttäuschte Löwen-Fans, die vereinzelt Sitzschalen aus ihren Verankerungen rissen und Gegenstände auf das Spielfeld warfen, für eine mehrminütige Unterbrechung.

Vor 60.000 Zuschauern war zunächst beiden Mannschaften die Bedeutung der Partie anzumerken. In einer zerfahrenen Anfangsphase brachte folglich eine Standardsituation erstmals Torgefahr: Regensburgs Erik Thommy schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld in den gegnerischen Strafraum, wo Löwen-Angreifer Christian Gytkjaer den Ball unabsichtlich verlängerte. Am langen Pfosten profitierte Marco Grüttner, der seinen Abschluss aus aussichtsreicher Position allerdings deutlich verzog (11.).

Für die ersten spielerischen Höhepunkte sorgte dann der SSV, der nach Ballgewinnen mit schnellen Passstafetten den Weg nach vorne suchte. Zunächst konnte die Münchner Abwehr Schüsse von Jann George sowie Thommy noch blocken (29.). Doch kurz darauf brachte Pusch den Drittligisten in Führung. Flügelspieler Thommy hatte auf der linken Seite seinen Gegenspieler Marnon Busch düpiert und überlegt in die Mitte gepasst. Aus zehn Metern traf Pusch per Direktabnahme zum verdienten 1:0.

In der Folge ruhte sich Regensburg nicht auf der Führung auf, sondern blieb weiter das aktivere Team und presste 1860 in deren Hälfte. Fünf Minuten vor der Halbzeit ließ Stefan Aigner den Münchner Anhang kurz hoffen, sein Schnittstellenpass grätschte Gytkjaer allerdings in die Arme von Jahn-Schlussmann Philipp Pentke (40.).

Im Gegenzug konnte das Team aus Regensburg, das vor Anpfiff nur in einem der vergangenen 13 Auswärtsspiele ohne eigenen Torerfolg geblieben war, stattdessen durch einen Kopfball von Lais auf 2:0 erhöhen. Einzig einem Fußreflex von Stefan Ortega war es zu verdanken, dass Sechzig nicht mit einem noch größeren Rückstand in die Kabine ging (45.).

Zum zweiten Durchgang brachte Münchens Trainer Vitor Pereira mit Ivica Olic und Sascha Mölders zwar zwei frische Angreifer, dennoch kontrollierte Jahn weiter das Geschehen. George vergab mit einem Kopfball im Anschluss an einen kurz ausgeführten Eckball knapp die endgültige Entscheidung (52.). Weil aber Sechzig in der Offensive bis auf einen Flachschuss von Lumor nach einem Konter (56.) keine Akzente im Angriff mehr setzen konnte, blieb es bis zum Abpfiff beim 0:2.

1860 München - SSV Jahn Regensburg 0:2 (0:2)

0:1 Pusch (30.)

0:2 Lais (41.)

München: Ortega - F. Weber (57. Wittek), Ba, Bülow - Busch, Lumor - Neuhaus, Liendl - Aigner (46. Olic), Aycicek - Gytkjaer (46. Mölders).

Regensburg: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Hofrath - Geipl, Lais (90.+9 Palionis) - George (67. Hesse), Thommy, Pusch (78. Hyseni) - Grüttner.

Gelbe Karten: Neuhaus, Ba, Mölders / -

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 60.000