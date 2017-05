35. America's Cup Britisches Team siegt und crasht

Sir Ben Ainslie stand am ersten Tag der Herausforderer-Runde beim 35. America's Cup vor Bermuda im Mittelpunkt. Zunächst feierte der viermalige britische Olympiasieger mit seiner Crew einen Sieg im Matchrace gegen die ebenfalls hoch eingeschätzten Schweden, doch dann hatte der 40-Jährige einen Blackout.

Im letzten Duell des ersten Tages gegen Japan ging Ainslie kurz nach dem Start im Kampf um das Wegerecht ein zu hohes Risiko und setzte mit seinem linken Rumpf auf dem rechten des japanischen Katamarans auf. Dabei wurde das britische Boot an der Unterseite stark beschädigt. Ainslie setzte das Rennen dennoch fort, kassierte aber eine Niederlage.

Trotz des Rückschlags liegt Großbritannien nach dem ersten Tag mit drei Punkten gleichauf mit Titelverteidiger USA vorn. Die US-Crew fährt allerdings außer Konkurrenz und ist bereits für die Finalläufe qualifiziert. Großbritannien war bereits mit zwei Zählern in die Herausforderer-Runde gegangen, weil sie die World Series gewonnen hatten. Die USA nahmen einen Punkt mit und gewannen sowohl das erste Duell des Wettbewerbs gegen Frankreich als auch gegen Neuseeland.

Im Kampf um die Silberkanne treten die fünf Teams in der ersten Runde zweimal gegeneinander sowie gegen die USA an. Für einen Sieg gibt es einen Punkt. Die besten vier Crews kommen in die folgenden Playoffs, in denen bis zum 12. Juni der Finalgegner für den bereits qualifizierten Titelverteidiger Team Oracle USA ermittelt wird. Die Finalläufe beginnen am 17. Juni.