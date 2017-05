Weltranglistenerste Angelique Kerber Historisches Aus in Runde eins

Die Weltranglistenerste Angelique Kerber ist bereits in der ersten Runde der French Open in Paris ausgeschieden. Die 29-jährige Kielerin verlor gegen die Russin Jekaterina Makarowa 2:6, 2:6. Kerber hat in diesem Jahr noch kein Turnier gewonnen. 2016 war sie bei den French Open ebenfalls in der ersten Runde an der Niederländerin Kiki Bertens gescheitert.

Zuvor war bereits Julia Görges ausgeschieden. Die 28-Jährige verlor in ihrem Auftaktspiel in Paris nach 2 Stunden und 48 Minuten gegen Madison Brengle aus den USA 6:1, 3:6, 11:13. Görges hatte die Partie zunächst im Griff und holte sich nach nur 24 Minuten den ersten Satz. Doch dann verlor die Fed-Cup-Spielerin den Rhythmus und gab den zweiten Durchgang ab. Auch im Entscheidungssatz fand Görges nicht mehr zu ihrem anfangs druckvollen Spiel und sorgte damit für die erste Enttäuschung aus deutscher Sicht.

Mit Florian Mayer musste sich auch der erste der deutschen Herren verabschieden: Er unterlag dem Spanier Pablo Carreno Busta 4:6, 2:6, 2:6.

Ein erfolgreiches Comeback feierte Petra Kvitova gut fünf Monate nach einer Messerattacke und einer Operation an der Schlaghand. Die zweimalige Wimbledonsiegerin aus Tschechien gewann 6:3, 6:2 gegen Julia Boserup (USA).

"Ein Traum ist wahr geworden. Wenn man es mit Herz macht, ist alles möglich", sagte die sichtlich bewegte Kvitova nach dem Erfolg in 73 Minuten. Nach dem Matchball ließ die 27-Jährige den Schläger fallen und ging unter Tränen ans Netz.

Am 20. Dezember 2016 war die fünfmalige Fed-Cup-Siegerin in ihrem Apartment im tschechischen Prostejov überfallen und von dem Eindringling mit einem Messer schwer an der Hand verletzt worden.