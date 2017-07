Baseball Judge triumphiert im Homerun-Derby

Aaron Judge hat das alljährliche Home-Run-Derby im Rahmen der Allstar-Spiel-Veranstaltung der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gewonnen. Der 25 Jahre alte Outfielder der New York Yankees bezwang im Marlins Park in Miami im Finale Miguel Sanó von den Minnesota Twins 11:10.

Jugde setzte sich in den ersten beiden Runden gegen Justin Bour von den Miami Marlins (23:22) und Cody Bellinger von den Los Angeles Dodgers (13:12) durch, bevor er es im Finale mit Sano zu tun bekam.

Judge ist erst der vierte Yankees-Spieler, der das Home-Run-Derby gewinnen konnte. Vor ihm gelang dies nur Tino Martinez (1997), Jason Giambi (2002) und Robinson Cano (2011).

Mit 30 "Home Runs" führt Judge in seiner ersten vollen MLB-Saison aktuell die gesamte Liga an. Mit der Marke hat er zudem den Rekord von Yankees Legende Joe DiMaggio aus dem Jahr 1936 gebrochen, der in seiner ersten Saison 29 "Home Runs" im Trikot der New Yorker erzielte.

Das MLB Allstar-Game 2017 findet am Dienstag ebenfalls im Marlins Park in Miami statt. Dabei treffen die besten Spieler der American League auf die besten Spieler der National League.