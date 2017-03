Adler-Trainer Simpson bedroht SWR-Reporter "Eine dumme Frage und ich schlage dich K.o."

Für die Adler Mannheim ist der Titeltraum beendet. Nach dem bitteren Viertelfinal-K.o. des Teams in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zeigte sich vor allem Trainer Sean Simpson frustriert. Im Gespräch mit einem Reporter des SWR vergriff sich der Kanadier deutlich im Ton, er drohte dem Journalisten vor laufender Kamera sogar Prügel an. Das Video sehen Sie hier:

"Eine dumme Frage und ich schlage dich K.o., dann liegst du am Boden. Okay? Respekt!", sagte der Kanadier in seiner Muttersprache Englisch an den Reporter gerichtet. Laut SWR hatte der Reporter das Interview mit den Worten eingeleitet: "Hallo Herr Simpson, darf ich Ihnen für die ARD einige Fragen stellen?"

Der Klub bestätigte dem SPIEGEL den verbalen Aussetzer des Trainers. "Die Bilder sprechen für sich", sagte ein Sprecher des Vereins. Es sei bitter, nach dem Ausscheiden auch wegen dieses Vorfalls Aufmerksamkeit zu erregen, hieß es weiter. Der Sprecher kündigte zudem eine Entschuldigung des Trainers an. Diese soll im SWR um 18 Uhr in der Sendung "SWR Aktuell" ausgestrahlt werden.

Möglicherweise war der Adler-Coach nicht davon ausgegangen, dass die Kamera das Gespräch bereits aufzeichnet, danach sprach er entspannter und in deutsch über das 1:2 nach Verlängerung gegen DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin im siebten und entscheidenden Viertelfinal-Duell. "Kein Vorwurf an unsere Mannschaft, sie hat den Spielplan verfolgt. Wir haben überragend gespielt", sagte Simpson.

Im Halbfinale trifft Berlin auf Red Bull München. Die Nürnberg Ice Tigers bekommen es mit den Grizzlys Wolfsburg zu tun.