WTA-Finals Radwanska fordert Kerber im Halbfinale

Die topgesetzte Angelique Kerber spielt im Halbfinale des WTA-Finals in Singapur am Samstag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska. Die Polin sicherte sich durch ein 7:5, 6:3 gegen Karolina Pliskova Platz zwei in der Weißen Gruppe. Mit einem Sieg hätte sich auch die tschechische US-Open-Finalistin noch für die Vorschlussrunde der inoffiziellen WM qualifizieren können.

Im direkten Duell führt Radwanska gegen Kerber 6:5. Allerdings hat die Weltranglistenerste drei der vorigen fünf Duelle gegen Radwanska gewonnen - zuletzt 2015 in Stanford.

Im ersten Halbfinale trifft die Russin Swetlana Kusnezowa (Russland) als Siegerin der Weißen Gruppe auf die Slowakin Dominika Cibulkova, die in der Roten Gruppe hinter Kerber auf Rang zwei gelandet war.