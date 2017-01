Horror-Verletzung beim Basketball Auge raus

Ein ungewöhnlicher Unfall hat dem Basketballer Akil Mitchell zu schmerzhafter Berühmtheit verholfen: Während einer Partie in der australischen Liga NBL am Donnerstag sprang das linke Auge des US-Amerikaners heraus, tatkräftig unterstützt vom Finger seines Gegenspielers Nnanna Egwu. "Ich konnte den Augapfel an der Seite meines Gesichts spüren" sagte er "New Zealands Radio Sport": "Ich konnte immer noch sehen."

Die Horror-Verletzung schockierte Fans und Mitspieler, Mitchell fiel zu Boden, wurde kurze Zeit später mit einem Handtuch über dem Kopf aus der Halle geführt und ins Krankenhaus gebracht. "Als ich im Krankenwagen war, haben sie mir Schmerzmittel und Augentropfen gegeben, dann ist das Auge wieder hineingeglitten. Das war ein komisches Gefühl", sagte der 24-Jährige. "Es fühlte sich sehr gut an, wieder blinzeln zu können. Es war verrückt."

Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, konnte er wieder gut sehen, verriet Mitchell, dessen Auge "immer noch tränt, wenn ich davon erzähle". Der Basketballer hatte wohl Glück im Unglück: Es werden keine dauerhaften Schäden bleiben, und bald schon soll er wieder spielen können. "Ich mag das Wort Glück nicht", sagte Mitchell bei einer Pressekonferenz: "Ich denke 'gesegnet' passt besser."