Deutsches Tennis-Talent Zverev bald Nummer eins - sagt Nadal

Frances Tiafoe saß auf seiner hellblauen Bank, schüttelte den Kopf und führte Selbstgespräche. Er tauschte sein schweißnasses Shirt gegen ein neues und schüttelte weiter den Kopf. Tiafoe hörte gar nicht mehr damit auf. Der 18-Jährige, derzeit Nummer 108 der Weltrangliste, gilt als eines der größten Talente im US-Tennis und zukünftiger Spitzenspieler auf der Herrentour. Gerade aber hatte er den ersten Satz seines Zweitrundenmatches bei den Australian Open verloren.

Tiafoe war chancenlos, dabei hatte er nicht schlecht gespielt. Mit tiefen Grundschlägen hatte er seinen Gegner in fast jedem Ballwechsel unter Druck gesetzt. Aber es hatte nicht gereicht gegen den neun Monate älteren Alexander Zverev, nicht mal ansatzweise. 6:2, 6:3, 6:4 gewann der Deutsche.

Das Match zeigte deutlich: Zverev ist nicht nur seinen Altersgenossen enteilt. Er hat in den vergangenen zwölf Monaten zwei Mal gegen Roger Federer gewonnen und hätte im letzten Frühling fast Rafael Nadal beim Turnier in Indian Wells geschlagen. Nur die Netzkante verhinderte damals, dass Zverev den entscheidenden Volley übers Netz schob. Nadal gewann den entscheidenden dritten Satz 7:5, anschließend bezeichnete er seinen Gegner als kommende Nummer eins der Welt. Respektvoll spricht der Spanier fast immer über seine Gegner. Doch so direkt ist der 14-malige Grand Slam Sieger nur äußerst selten.

Getty Images Zverev und Nadal nach ihrem Duell in Indian Wells

Am Samstag kann sich Nadal selbst einen Eindruck von Zverevs Fortschritten machen - dann spielen die beiden in der dritten Runde wieder gegeneinander (früher Samstagmorgen deutscher Zeit, Liveticker bei SPIEGEL ONLINE).

Die Tennis-Öffentlichkeit spekuliert spätestens seit dem Sommer 2013 über Zverevs Potenzial. Damals erreichte er als 17-Jähriger beim ATP-Turnier in Hamburg völlig überraschend das Halbfinale. In einem Sport, der fest im Griff von durchtrainierten Athleten in ihren späten Zwanzigern ist, fiel der junge Schlaks mit seinem forschen Spiel und selbstbewussten Auftreten enorm auf. Das hat Zverev sich erhalten, ansonsten aber hat er sich in allen Belangen weiterentwickelt. Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Nicht nur in der Weltrangliste (Platz 24) ist er inzwischen ziemlich weit oben angekommen.

Es ist der Erfolg harter Arbeit an seinem Spiel und seinem Körper. In den vergangenen Jahren waren seine athletischen Mängel noch offensichtlich. Vor allem im Oberkörper fehlte ihm Kraft. Obwohl der Aufschlag mittlerweile gefährlicher und die Vorhand eine echte Stärke geworden ist, wächst Zverev auch heute noch in seinen 1,98-Meter-Körper hinein.

Zu Wochenbeginn berichtete Zverevs zehn Jahre älterer Bruder Mischa Zverev, ebenfalls Tennisspieler und bei den Australian Open in der dritten Runde stehend, von den harten Trainingseinheiten der vergangenen Wochen in Florida: "Die ganze Off-Season hatten wir jeden Tag Konkurrenzkampf. Wer isst mehr Frikadellen? Wer hat mehr Gewichte gehoben?"

Schon seit frühen Kindheitstagen ist der ältere Bruder nicht nur Konkurrent und Gradmesser, sondern auch Trainingspartner. Ein Profi als Begleiter eines heranwachsenden Hochbegabten, das ist selbst in einem Sport ungewöhnlich, in dem tennisaffine Familienstrukturen oft ein entscheidender Erfolgsfaktor sein können. Die beiden unterscheiden sich deutlich in ihrem Auftreten, Alexander Zverev ist bei seinen Presseauftritten wesentlich reservierter als Mischa, lässt sich Stimmungen und eine gelegentliche Unlust schneller anmerken. Auf dem Platz aber tritt er für sein Alter sehr kontrolliert auf, "da macht er vieles richtig," sagt sein Bruder: "Er nimmt jede Herausforderung an und liebt es, auf dem Centre Court vor großem Publikum zu stehen."

imago Mischa (l.) und Alexander Zverev

Die Chance wird Alexander Zverev auch am Samstag gegen Nadal erhalten. Der 30 Jahre alte Spanier spielte im bisherigen Turnier souverän, ist aber nicht mehr die Übermacht vergangener Tage. "Ich weiß, dass ich noch sehr hart arbeiten muss, bis ich da stehe, wo er ist", sagt Zverev: "Aber das Match am Samstag sollte spektakulär werden."

Nach seinem Sieg gegen den Zyprioten Marcos Baghdatis am frühen Freitagmorgen wiederholte Nadal seine Aussage aus dem vergangenen Jahr: Zverev wird nicht nur Grand-Slam-Titel gewinnen, er ist eine kommende Nummer eins. Da scheint sich Nadal sicher: "Alexander ist jetzt schon einer der besten Spieler der Welt. Sein Spiel ist so komplett, dass ich selber mit hoher Intensität werde spielen müssen. Er darf gar nicht erst seine Komfortzone auf dem Platz finden."

Wie die aussieht, konnte man gegen Tiafoe sehen. Zverev bewachte trotz seiner Größe mit flinker Beinarbeit die Grundlinie und drückte mit gewaltiger Kraft Gewinnschläge am Amerikaner vorbei. Auch wenn Zverev sich nicht in der Favoritenrolle sieht und im Gegensatz zu Nadal auf Grand-Slam-Ebene noch fast ein Neuling ist: Er hat gute Chancen, am Samstag die nächste, ganz große Stufe zu nehmen.

Das Match wird auf dem Centre Court stattfinden. Das Interesse am jungen Deutschen ist riesig. Nach den besten Zeiten von Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic dürstet der Sport nach neuen Gesichtern. Zverev könnte - zusammen mit Nick Kyrgios, Dominic Thiem und einigen amerikanischen Talenten wie Tiafoe - die nächste Star-Generation bilden. Das Zeug dazu hat er.