Alexander Zverev ist nach einer lange Zeit enttäuschenden Vorstellung als letzter deutscher Tennisprofi bei den Australian Open ausgeschieden. Der Weltranglisten-Vierte verlor am Montag im Achtelfinale 1:6, 1:6, 6:7 (5:7) gegen den Kanadier Milos Raonic. Damit verpasste Zverev die Revanche für das verlorene Wimbledon-Achtelfinale gegen Raonic vor anderthalb Jahren und muss weiter auf den Einzug in sein zweites Grand-Slam-Viertelfinale warten.

Aus Frust hämmerte Zverev seinen Schläger während des Spiels auf den Boden. Einmal, zweimal, neunmal. Solange, bis das Metall endlich in kleinste Teile zersplittert war. Es half ihm allerdings wenig. Nachdem Zverev nach der Partie ein paar rosafarbene Schweißbänder ins Publikum geworfen hatte, verschwand er in der Kabine und musste Raonic das Siegerinterview überlassen. "Ich habe unglaublich gespielt, ich habe viele Dinge sehr gut gemacht", stellte Raonic fest. "Ich wollte ihn aus dem Gleichgewicht bringen." Das ist ihm gelungen.

Am Sonntag bereits war als letzte der deutschen Damen Angelique Kerber nach einer ähnlich schwachen Vorstellung ausgeschieden.

Osaka erstmals im Viertelfinale

US-Open-Siegerin Naomi Osaka steht dagegen nerstmals im Viertelfinale. Die Weltranglisten-Vierte setzte sich 4:6, 6:3, 6:4 gegen die Lettin Anastasija Sevastova durch. In der hart umkämpften Partie behielt die 21-jährige Japanerin wie in der Runde zuvor nach einem Satzrückstand noch die Oberhand.

In der Runde der besten Acht trifft Osaka am Mittwoch auf die Ukrainerin Jelina Switolina. Die Siegerin der WTA Finals in Singapur musste ebenfalls hart kämpfen, ehe ihr 6:2, 1:6, 6:1-Erfolg über die Amerikanerin Madison Keys feststand. Ein Spiel im dritten Satz dauerte dabei 17 Minuten.

Nach der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist Karolina Pliskova als zweite tschechische Tennisspielerin ins Viertelfinale eingezogen. Die frühere Nummer eins der Welt gewann 6:3, 6:1 gegen die ehemalige Wimbledon- und French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien. Pliskova trifft am Mittwoch entweder auf die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien oder Serena Williams aus den USA, die ihren 24. Grand-Slam-Titel anstrebt.