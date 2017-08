US Open Frühes Aus für Alexander Zverev

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat eine bittere Enttäuschung einstecken müssen und ist bei den US Open überraschend bereits in der zweiten Runde gescheitert. Der hoch gehandelte Hamburger, in New York an Position vier gesetzt, verlor am Mittwoch (Ortszeit) in New York gegen den Kroaten Borna Coric 6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 6:7 (4:7). Nach dem Aus von Titelverteidigerin Angelique Kerber zum Auftakt sind damit bereits die beiden größten deutschen Hoffnungsträger nicht mehr dabei.

"Ich habe im zweiten und dritten Satz sehr, sehr schlecht gespielt. Das ist einfach enttäuschend, aber mein Leben geht weiter", sagte der sichtlich wütende Zverev in der Pressekonferenz und meinte: "Ich weiß, dass ich hier große Dinge hätte erreichen können. Dinge, die ich bislang noch nicht erreicht habe." Im vierten Durchgang vergab er beim Stand von 6:5 drei Satzbälle in Folge. Als eine Vorhand im Tiebreak des vierten Satzes hinter der Grundlinie landete, war das Aus des 20-Jährigen nach 3:26 Stunden besiegelt.

Der Weltranglisten-Sechste wird von vielen als künftiger Superstar geadelt. Nach seinem Aufstieg in die Top Ten und den Absagen zahlreicher Topspieler zählte Zverev beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison zu den Mitfavoriten.

Bruder Mischa ist weiter

Sein Bruder Mischa Zverev und Fed-Cup-Spielerin Julia Görges zogen dagegen in die dritte Runde der US Open ein. Der 30-jährige Mischa Zverev rang den Franzosen Benoit Paire aus Frankreich 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3:7), 7:5 nieder. Nach zwei Fünf-Satz-Erfolgen in Serie bekommt es der ältere Zverev-Bruder am Freitag mit John Isner aus den USA zu tun. Görges behauptete sich klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1 gegen die Chinesin Saisai Zheng.

Routinier Florian Mayer verpasste dagegen eine Überraschung. Der Bayreuther unterlag in der zweiten Runde dem Wimbledon-Finalisten Marin Cilic klar in drei Sätzen mit 3:6, 3:6, 3:6. Die Berlinerin Sabine Lisicki musste sich in ihrer Erstrunden-Partie der Chinesin Shuai Zhang 7:6 (7:4), 3:6, 0:6 geschlagen geben.