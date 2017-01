Tennis Zverev besiegt Federer beim Hopman Cup

Alexander Zverev hat beim Hopman Cup in Perth gegen Roger Federer gewonnen. Der 19-jährige Deutsche siegte in einem hochklassigen Match 7:6, 6:7, 7:6. Es war der zweite Erfolg im dritten Duell gegen den Schweizer.

Beim Hopman Cup an der australischen Westküste spielen vier Nationen bestehend aus einem Spieler und einer Spielerin in einer Gruppe und treten in jeweils drei Matches gegeneinander an (Männer-Einzel, Frauen-Einzel und Mixed). Im Duell gegen die Schweiz führt Deutschland damit 1:0. Es folgen noch das Einzel zwischen Andrea Petkovic und Belinda Bencic sowie das Mixed Zverev/Petkovic gegen Federer/Bencic. Das erste Duell mit Frankreich (Kristina Mladenovic und Richard Gasquet) hatte Deutschland verloren. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich fürs Finale gegen den Sieger der zweiten Gruppe.

Federer startete etwas besser und hatte bei eigenem Aufschlag zunächst keine Probleme. Der 35-Jährige schaffte schließlich auch das erste Break zum 4:2 und erhöhte anschließend auf 5:2. Durch drei Spielgewinne in Folge inklusive einem Break kam Zverev allerdings wieder auf 5:5 heran und schaffte es anschließend souverän in den Tiebreak. Dort glänzte der Deutsche dann und ließ dem 17-fachen Grand-Slam-Sieger kaum eine Chance. Zverev gewann 7:1 und sicherte sich damit den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich beide Spieler vor allem bei eigenem Aufschlag sehr souverän. So ging es ohne ein einziges Break erneut in den Tiebreak. Diesmal war Federer allerdings sicherer, setzte Zverev immer wieder entscheidend unter Druck und holte sich durch ein 7:4 den Satzausgleich.

In Satz drei vergab Zverev gleich dreimal die Chance, Federer dessen Aufschlagspiel abzunehmen. Beim Stand von 1:1 hatte er zwei Breakbälle, beim Stand von 4:4 einen weiteren, aber jedes Mal sicherte sich Federer doch noch das Spiel. Der Deutsche selbst blieb bei seinem Service extrem souverän und bot seinem Gegner nie die Chance zum Break. Wieder fiel die Entscheidung erst im Tiebreak - und wie schon im ersten Durchgang setzte sich Zverev durch. Nach zweieinhalb Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.